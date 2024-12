Envejecer con estilo

Por otro lado está el método húmedo, en el que la carne se refrigera y se envasa al vacío dentro de las 24 horas posteriores al faenado y de esta forma conserva todos sus jugos naturales. Se almacena en condiciones de temperatura controladas, de 0° C a 4° C, pero no requiere condiciones específicas de humedad. Este método es más sencillo y permite que la pieza mantenga casi todo su peso hasta la cocción, pero sus resultados son limitados en cuanto a la profundidad de los sabores que se obtienen. “El efecto de un método y otro es parecido en cuanto a la terneza, no así en cuanto a la concentración de sabor. En general, a partir del día 15 ya está en el óptimo momento para el consumo”, explica Matías Gostanian, propietario de la parrilla 481 Gourmet y pionero en introducir las carnes maduradas en la escena gastronómica de Punta del Este .

ADR_4616.jpg Adrián Ecehverriaga

Para que el resultado sea el deseado, las heladeras son tan importantes como la materia prima. Estas ya vienen calibradas para su función. Además de la vacuna, se pueden utilizar para madurar distintos tipos de carne, como cerdo, cordero e incluso ave. Sin embargo, el tamaño y grosor de los cortes, el equilibrio entre grasa intramuscular y músculo, la riqueza de sabores que adquiere durante la maduración y su popularidad convierten a la carne bovina en la elección predominante para este proceso en la actualidad. Puede haber variaciones, pero en general la temperatura dentro de las heladeras oscila entre 0 °C y 4 °C con una humedad relativa de entre 75% y 85% y mucha circulación de aire. De hecho, tienen una entrada y salida de aire, a través de la cual se regula que la atmósfera sea correcta para el proceso. En general llevan una piedra de carbono, que hay que cambiar una vez al año, y tienen una luz ultravioleta que elimina los gérmenes y las bacterias de manera efectiva.

A pesar del empeño que Gostanian pone al manejo de este producto, que es la estrella de su carta, y de estar convencido sin ningún atisbo de duda sobre su inocuidad, explica que hay gente que de todas formas es cautelosa y no se anima a probarlo. Lo atribuye a que sigue siendo una técnica relativamente desconocida para muchos. El perfil históricamente conservador del consumidor uruguayo puede que también esté jugando un rol importante, sumado al hecho de que, aunque el proceso tiene efectos altamente positivos en la carne, no deja de ser un controlado y lento proceso de descomposición, algo que algunos aún encuentran difícil de aceptar.

De hecho, el origen de la maduración de carne se remonta al siglo XIX, época durante la cual algunas partes del ganado vacuno se dejaban a temperatura ambiente por días hasta que la superficie se pudría. El proceso se llamaba mortificación y la carne resultante era muy apreciada por los gastronómicos de la época.

ADR_4786.jpg Adrián Echeverriaga

Cuando Matías Gostanian comenzó en 2017, sabía poco sobre la maduración en seco de carnes, pero no dudó en investigar a fondo y poner manos a la obra. En ese momento, su parrilla era pionera en el Este y no había otras heladeras especializadas como la suya en los restaurantes de la zona.

Actualmente, el restaurante Las Brisas, de Enjoy Punta­ del Este, la carnicería El Novillo Alegre y algunos más han adoptado esta técnica con distintos grados de participación en el proceso de madurado. Mientras algunos están involucrados desde el día uno de maduración como hace Gostanian, otros optan por recibir carnes en avanzado estado de maduración, limitándose a comercializarlas o permitir que continúen el madurado en sus instalaciones. Otros gastronómicos prefieren incorporar carnes maduradas de forma ocasional en eventos puntuales, como almuerzos o cenas temáticas, sin incorporarlas de forma permanente a sus cartas.

Gostanian, en tanto, elige las piezas a madurar él mismo­, dando comienzo así al proceso de maduración. “Compramos espinazos, que se componen de costilla redonda, costilla y costilla con lomo y lo ponemos vertical u horizontalmente a madurar entero. Lo que hacemos en el servicio es ir cortando en el momento, a medida que el cliente lo pide”, explica. Como mínimo espera entre 25 y 30 días para empezar a ofrecer la carne y trata de “ir haciendo una escalerita” para siempre tener piezas en distintos grados de maduración. En verano le cuesta más llegar a grados más altos de maduración por el aumento en la demanda. El invierno, en tanto, le permite jugar más con distintas fechas. “Siempre he tenido un buen volumen, lo llevo bien controlado para nunca tener excedente de mercadería”, explica.

ADR_4818.jpg Adrián Echeverriaga

“Es conveniente madurar cortes con hueso, porque cuando empieza a mermar el tamaño el hueso ayuda a que la pieza mantenga su forma. Si pusiéramos un bife sin hueso u otro tipo de cortes, tenderían a doblarse y no se podrían aprovechar tanto a la hora de cortarlos”, cuenta.

Antes de llevar el producto a la mesa se acondiciona la pieza y se corta la corteza negra que se forma alrededor durante la maduración, ya que, si bien es comestible, tiene un sabor incluso más fuerte y una textura un poco dura. “Por dentro tiene color de carne fresca”, asegura Gostanian. Esos recortes y toda esa grasa que queda en la cobertura, que Gostanian descarta, en Estados Unidos acostumbran incluirlo en la mezcla de carnes para hamburguesas, generando así versiones de hamburguesas dry aged.

Gostanian identifica dos tipos de clientes: quienes ya conocen las carnes maduradas y quienes aún no las han probado. Con los primeros, la tarea es sencilla; muchos las solicitan directamente y visitan su parrilla específicamente en busca de estas piezas únicas. En cambio, los que nunca las han probado suelen ser más reticentes. “Para quienes no están familiarizados, suelo recomendar que, si están en una mesa de tres o cuatro personas, pidan una pieza para compartir. Así pueden degustar sin que la intensidad del sabor los abrume. Lo importante es que tengan una buena primera impresión del producto”, explica Gostanian.

ADR_4899.jpg Adrián Echeverriaga

Experiencia dry aged. El proceso de presentación de las carnes maduradas es especial, son los únicos cortes que primero se llevan a la mesa crudos. A quien prueba por primera vez se le explica que es un producto de sabores intensos, que hay comensales a los que les encanta, pero que también están aquellos a los que, por más que la cocción y el proceso de maduración hayan sido ejecutados a la perfección, ese perfil de sabores no les gusta y eso está bien.

“Es una experiencia totalmente distinta.Toda esa intensidad de sabores no es para comer un bife todos los días; es mucho más potente que una carne fresca”, asegura Gostanian sobre el producto estrella de su carta. Este corte, el más costoso del menú, tiene un precio aproximadamente un 40% más alto que otros debido al tiempo de espera, el costo de mantenimiento de las heladeras especializadas y la logística que implica el proceso de maduración. Aunque no es el corte más vendido, las carnes maduradas representan actualmente entre un 5% y un 10% de su facturación.

En la parrilla se comporta como un corte normal, solo que el parrillero debe ser más cuidadoso en la cocción, ya que al no tener mucho líquido se seca más rápido y se puede pasar el punto. Para que realmente se luzca, la presentan en una tablita de madera y se condimenta solamente con sal marina. “Una vez que te acostumbrás al sabor y lo disfrutás, lo comés igual que cualquier otra pieza de carne, con papas fritas, con ensalada, con puré”, cuenta.

ADR_4701.jpg Carne madurada en 481 Gourmet Adrián Echeverriaga

Perfiles. “Un argentino o un uruguayo cuesta más que lo pruebe”, asegura, y reconoce a los turistas españoles, estadounidenses y brasileños como los más predispuestos y los que más conocen del tema. Incluso cuenta que si llega un turista que sabe mucho del tema, muchas veces no prueba dry aged porque prefiere ir por un corte más tradicional uruguayo.

“Hay gente que es fanática de este tipo de carne, que pide fechas de maduración específicas o incluso que me piden que les avise cuando tenga piezas de más de 60 días porque les gustan los sabores más intensos. Otros, en cambio, prefieren las maduraciones cortas, hay clientes que no saben nada del tema y se animan y otros que no. Hay gente que no se anima, pero cuando se lo das a probar, le gusta. Sin duda, hay gente para todo”, asegura. Recuerda uno de los experimentos de maduración más extremos, que realizó a pedido de un grupo de estadounidenses. “Nos pidieron madurar la carne durante 180 días, en mi opinión, fue excesivo; personalmente, no me gustó mucho el resultado”, concluye Gostanian.