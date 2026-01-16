  • Cotizaciones
    viernes 16 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Boric y Kast se reúnen para avanzar en la agenda legislativa de Chile

    Los presidentes saliente y entrante de Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast, se reunieron para tratar dos proyectos de ley impulsados por el mandatario izquierdista y los trámites del cambio de gobierno del próximo 11 de marzo

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, asiste a una reunión en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile).

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, asiste a una reunión en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    José Antonio Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano, ganó la segunda vuelta del 14 de diciembre frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara.

    Este jueves, José Antonio Kast y Gabriel Boric, el mandatario saliente, se reunieron por segunda vez y por más de una hora en el palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago de Chile.

    Leé además

    SpaceX Dragon y la NASA regresan a la tierra antes de tiempo por afección médica
    Video
    Estados Unidos

    Finaliza con éxito la primera evacuación médica de la NASA

    Por France 24
    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video
    Tensión en el Caribe

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    En la reunión, abordaron principalmente el trámite legislativo de dos proyectos de ley que el gobierno de Boric busca aprobar antes de entregar el poder: la ley que establece el acceso universal a guarderías y un nuevo sistema de financiamiento para las universidades (FES).

    “Para nosotros, las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno. Para el tema del FES y el tema de la sala cuna debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes”, dijo Kast a periodistas después del fin del encuentro.

    Embed - Presidente Boric recibió en La Moneda a José Antonio Kast | 24 Horas TVN Chile

    El proyecto que establece la Sala Cuna universal es una iniciativa de larga data para impulsar la inclusión de más mujeres al mundo del trabajo.

    La actual legislación establece que las empresas que cuentan con más de 20 mujeres deben contar con una de ellas, pero muchas incumplen la norma contratando un número menor de empleadas.

    En el caso del financiamiento universitario, Boric se comprometió a terminar con el Crédito con aval del estado (CAE), un sistema instaurado en 2006 y fuertemente cuestionado por los altos intereses que cobraba pero que se han ido reduciendo.

    Como dirigente universitario, Boric lideró en 2011 multitudinarias protestas que exigían educación “pública, gratuita y de calidad” en Chile.

    El proyecto que propuso crea un nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que deja fuera a la banca y se hace cargo del total del arancel estudiantil, a diferencia del CAE, que establece un tope de pago de financiamiento.

    Kast anunciará el próximo martes la composición de su gabinete, y en febrero tomará unos días de vacaciones, al igual que Boric.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Montevideo captó casi US$ 500 millones en gasto de turistas del exterior en 2025; “ya no se vacía en verano”

    Por Redacción Búsqueda
    Acceso a la información

    Presidencia declaró “reservados” los informes del grupo asesor para reformar el CPP

    Por Santiago Sánchez
    Estados Unidos

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Rodrigo Arim, director de la OPP, en la Torre Ejecutiva.

    Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

    Por Ismael Grau
    Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.
    Video

    Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump y busca afianzar una línea directa con Washington

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Mónica Ferrero.

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Militante en una movilización del PIT-CNT.

    El impuesto al 1% más rico alinea a las corrientes del PIT-CNT tras un período de tensiones

    Por Martín Mocoroa