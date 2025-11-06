Accidente fatal en Maldonado

Sr. director:
Sr. director:
El 2 de noviembre del presente año se produjo un horrendo accidente, en la proximidad de Piriápolis, donde fallecieron en el acto dos jóvenes de 18 años. Este tremendo hecho apareja no solo la pérdida irreparable de dos jóvenes vidas, también destroza dos familias. No existen palabras que puedan describir algo tan injusto, irreparable y doloroso que va a acompañar a padres, hermanos, entre otros.
En día 4 de noviembre, el letrado patrocinante de quien manejaba el auto blanco, un joven de más de 20 años y que se encuentra en grave estado, declara respecto a la posibilidad de algún tipo de consumo. Si la suscrita fuera joven diría: no aclares que oscurece. Pero como no soy joven, solo me queda realizar una valoración que, lejos de censurar las expresiones de cualquier persona, solo pretenden dimensionar lo ocurrido y la oportunidad de verter expresiones de ese tenor, ya que nada, absolutamente nada corresponde decir en estos momentos y a solo dos días de los dolorosos hechos, salvo pedir perdón a las familias realmente afectadas.
En un país donde el valor a la vida está a la baja, deberíamos consultarnos como sociedad qué nos está pasando, así como el rol que debemos cumplir cada uno para ser una mejor sociedad y mejores personas.
Atentamente.
Silvia Suárez