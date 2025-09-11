  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Bicentenario de la independencia

    Sr. director:

    Asistimos en estas semanas a diversas celebraciones que conmemoran el bicentenario de la independencia del Uruguay. Festejos que se iniciaron en 2011 y se extenderán hasta el 2030. Ese es el período que marca, hace dos siglos, la transición de la Banda Oriental a la República independiente. ¿Qué hay de nuevo hoy con respecto a celebraciones anteriores del centenario o del sesquicentenario? Nada más ni nada menos que una gran transformación cultural. Decía el filósofo Nietzsche (1844-1900), con su desdén por la Academia, que toda Historia no era más que un relato al servicio del poder. Menos radical, Benedetto Croce, pensador italiano (1866-1952), advertía que el relato es parte de la Historia.

    Leé además

    Pablo Ordóñez

    “Lo que queda de Nueva Carrara”
    Mario Pareja

    Un museo excéntrico

    Desde nuestro primer imaginario histórico nacional, construido a partir de 1860 con la inclusión del 25 de Agosto como fecha patria, hasta hoy, la narrativa histórica ha puesto el énfasis en distintos factores, de acuerdo a las necesidades del Estado nacional y al clima cultural dominante que la élite política e intelectual adhería.

    Bajo el Gobierno de Latorre (1876-1880) se levantó el primer monumento de reivindicación histórica, el de la independencia nacional, en Florida (1879), y allí surgió la Leyenda Patria, de Zorrilla. Un año antes, Blanes dejaba para la posteridad su Juramento de los Treinta y Tres Orientales. Poco después, en 1883, la figura de Artigas devenida en Padre de la patria y “Fundador de la nacionalidad oriental” era motivo de una ley para la construcción del monumento en la plaza Independencia (que cristalizaría en 1923). A todo esto se sumaba una pléyade de intelectuales (políticos, historiadores, periodistas) que apuntaban en igual sentido.

    Llegamos a 1930, en el cenit del orgullo nacional, y la Historia oficial nos ofrecía el panegírico de una voluntad general que desde siempre había luchado por esa independencia.

    Veinte años después, generación del 45 presente, el relato oficial ya no tenía el consenso de otrora. El mundo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial generaba un nuevo orden y la descolonización marcaba el surgimiento del tercer mundo. América Latina se sentía parte de él y la lucha por la independencia (o liberación) también la comprendía. Una historiografía regional y rioplatense ya había comenzado a desarmar la narrativa liberal unitaria, constructora del mapa político vigente, de un siglo atrás (Mitre y otros). En los nuevos enfoques aparecen con fuerza los imperialismos del presente (EE.UU.) y del pasado, el británico sobre todo. El surgimiento del Uruguay dejaba de ser el resultado del clamor de un pueblo para ser fruto de una diplomacia artera que buscaba en el Estado tapón asegurar el libre comercio para las necesidades de la naciente Revolución Industrial.

    Ese relato, que tuvo su auge en los sesenta y setenta, luego entró en declive, aunque todavía genera ciertos adeptos seducidos al descubrir que la Historia oficial contenía ciertas mentiras piadosas (mitos). Inevitablemente, esa nueva corriente también había incurrido en interpretaciones polémicas y deformantes, con fines de estrategia política. En estos días se inauguró la película Ponsonbyland, que hubiera sido un escándalo hace 100 o 50 años. Hoy, el público que concurre a verla, en general poco informado, recibe una grata sorpresa inicial ante esta versión sui géneris no enseñada en las aulas, sensación que luego se diluye como si se tratara de una ficción más del cine. Es el mismo público que volverá a cantar con ímpetu guerrero el himno nacional cada vez que nuestra selección de fútbol (o similar) irrumpa en el césped de algún estadio. Las nuevas generaciones viven inmersas en esa cultura líquida (Bauman) del consumismo y del carpe diem; con sus inseparables celulares y sus navegaciones por el mundo (virtual o real) esta temática y sus celebraciones poco importan en sus preocupaciones cotidianas.

    Para terminar, y tomando en cuenta la cultura global que nos rodea, creemos que ha sido una decisión acertada que la comisión encargada de los festejos del Bicentenario, centrada en el proceso 1825-1830, haya incluido en estas celebraciones una variada gama de historiadores, intelectuales y figuras de la cultura y del arte, con diferentes interpretaciones y sensibilidades, para seguir aportando nuevos elementos y enfoques a la conmemoración señalada. En definitiva, la Historia siempre estará en construcción atendiendo a las demandas que las sucesivas generaciones planteen.

    Mauro Manini

    Docente de Historia en enseñanza media

    Selección semanal
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Poder Judicial

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Pasado reciente

    Gobierno designó nuevos integrantes en comisión que repara a víctimas de la guerrilla

    Por Redacción Búsqueda
    Temu

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno recibe mensajes de preocupación empresarial por cambios tributarios en el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    “Secretaría antilavado” pedirá al gobierno detener modificación propuesta por el BCU para dejar de controlar a cambios y a cofres de seguridad

    Por Guillermo Draper
    Guillermo Besozzi.

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    El balneario La Paloma en temporada de verano.

    Reconstruir el balneario La Paloma frente a un desastre climático costaría unos US$ 626 millones, según estudio

    Por Ismael Grau