Cabildo Abierto y el Frente amplio

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La política uruguaya ofrece, una vez más, una paradoja difícil de digerir. El Frente Amplio atacó duramente a Guido Manini Ríos cuando este protegió a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. En redes sociales y en la tribuna pública, no faltaron las descalificaciones que lo tildaron de “milico cagón” por ampararse en sus fueros parlamentarios para evitar comparecer ante la Justicia. Sin embargo, hoy el escenario es otro: el Frente Amplio gobierna pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados (aunque sí en el Senado), y Manini ya no ocupa su banca luego de la magra votación de Cabildo Abierto en 2024, que redujo al partido a apenas dos diputados. Son precisamente esos escaños los que el oficialismo busca con desesperación para aprobar su ley fundamental: el Presupuesto Nacional, que el presidente Yamandú Orsi envió al filo del límite constitucional el domingo 31 de agosto.

La paradoja es brutal: ¿serán ahora esos “enemigos” los salvadores del gobierno? (La Diaria, 2020; El País, 2024).

Entre el artiguismo, la memoria y la aritmética: Manini, el MPP y el nuevo tablero político 2025-2030. En Uruguay, las paradojas no son accidentes: son estilos. Guido Manini Ríos —general retirado, artiguista declarado y líder de Cabildo Abierto— comparte algunos cruces ideológicos y prácticos con referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) como José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Esos cruces no significan identidad política, pero sí afinidades estratégicas: identidad artiguista, una concepción nacional-popular del Estado, pragmatismo negociador con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y una política de memoria centrada —al menos en ciertos momentos— en “dar vuelta la página”. A esa constelación se suma hoy la matemática parlamentaria: con 48 bancas en Diputados, el Frente Amplio podría alcanzar mayoría simple si consigue el apoyo de los dos diputados de Cabildo Abierto (Cámara de Representantes, 2025).

1) El nombramiento de Manini y el puente FA-Ejército. Guido Manini Ríos asumió como comandante en jefe del Ejército en enero de 2015, designación impuesta formalmente por el presidente José Mujica en el tramo final de su mandato y ejecutada institucionalmente en el arranque del gobierno de Tabaré Vázquez (Presidencia, 2015). La relación de confianza entre Fernández Huidobro (entonces ministro de Defensa) y cuadros del Ejército —incluido Manini— fue pública, y el propio Manini elogió a Huidobro en su sepelio, destacando que “se ganó el respeto de las Fuerzas Armadas” (El País, 5 de agosto de 2016). Ese vínculo muestra un “consenso operativo” FA-FF.AA. en años clave.

2) Coincidencias ideológicas y estratégicas. a) Artiguismo y nación social. Manini y el MPP reivindican una lectura “nacional-popular” del ideario artiguista —soberanía, territorio, pueblo— como marco identitario (perfil público Manini, 2024). b) Memoria, FF.AA. y conciliación. Fernández Huidobro defendió, en determinados casos, la prisión domiciliaria para militares mayores. Mujica y Topolansky, en Los indomables (2024), admitieron conocer casos de militantes de izquierda que mintieron en la Justicia para condenar. Mujica añadió que “no fue generalizado, pero hubo gente que salió con mucho rencor” (Infobae, 20 de diciembre de 2024; Canal 10, 21 de diciembre de 2024; Medios Públicos, 21 de diciembre de 2024).

Manini, por su parte, ha elogiado la “postura conciliatoria” de Mujica y dialogó con él sobre presos ancianos (Montevideo Portal, 21 de diciembre de 2024). Con matices, todos convergen en una idea de “descompresión” del conflicto memoria-FF.AA. c) Pragmatismo negociador. La escuela MPP —Mujica-Huidobro— es célebre por la negociación como método. Manini, ya como comandante, también se movió en clave de negociación dura con el Poder Ejecutivo, hasta su cese en 2019 tras el caso Gavazzo. Desde entonces trasladó ese perfil negociador al plano partidario.

3) Un antecedente subterráneo: Tenientes de Artigas-MLN. A fines de los años 90, la prensa registró conversaciones entre la logia militar Tenientes de Artigas y el MLN-Tupamaros. El coronel (r.) Carlos Silva Valiente confirmó reuniones en 1998–1999 con el objetivo de un acuerdo de pacificación; el entonces presidente, Jorge Batlle, no lo avaló y optó por la Comisión para la Paz (LaRed21, 26 de abril de 2011). Además, crónicas sobre Huidobro señalan negociaciones aún más tempranas (1972) en torno a una “tregua armada” (La Diaria, El Observador, 2016). No fueron pactos de impunidad firmados, sino tanteos políticos que ilustran un hilo de realismo negociador entre viejos adversarios.

Teoría de trabajo: ese “cordón umbilical” de conversaciones FA-MLN-FF.AA. configuró un patrón de cultura política que explica por qué, décadas después, pueden existir puentes tácticos entre cabildantes y frenteamplistas.

4) Presupuesto, votos y giros estratégicos. En 2025, bajo el gobierno de Yamandú Orsi, el FA se juega su Ley de Presupuesto, norma fundamental del gobierno. Álvaro Perrone (diputado de Cabildo) declaró: “Estamos dispuestos a votarlo en general, con determinados planteamientos” (Caras y Caretas, 17 de diciembre de 2024). Manini reforzó: “No tiene sentido estar en una coalición solo para oponerse” (Mosteiro, 19 de diciembre de 2024; Cayota, 20 de diciembre de 2024).

Este acercamiento tiene antecedentes: ya en 2023, Perrone había destacado coincidencias con Orsi y el MPP (La República, 14 de octubre de 2023). Incluso siendo parte de la coalición republicana, Cabildo votó en ocasiones junto con la oposición, anticipando la posibilidad de alineamientos con el FA.

5) Cabildo Abierto: de la caída electoral a la bisagra parlamentaria. En las elecciones de 2024, Cabildo Abierto obtuvo apenas un 2,6 % de los votos, frente al 11,5 % de 2019. Manini reconoció que “los votos frenteamplistas que en 2019 vinieron a Cabildo volvieron al FA” (Symonds y Barquet, 29 de octubre de 2024; Wikipedia, 2025). Ese retroceso redujo su peso político, pero aumentó su valor estratégico: con dos bancas en Diputados, se convirtió en bisagra clave para el gobierno (Cabildo Abierto, 2025).

Para terminar de cerrar el círculo, en las últimas horas ocurrió otro episodio simbólico: con 50 votos a favor y 49 en contra, la Cámara de Diputados aplazó el tratamiento de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Esos 50 votos provinieron de la dupla integrada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio, quienes votaron en contra de sus antiguos aliados de la coalición republicana que impulsaban la investigación. Una nueva señal de que la misma alianza que se construye para sostener el Presupuesto también opera para levantar cortinas de humo —o al menos retrasar—a quienes buscan auditar al gobierno (Canal 10, 2 de setiembre de 2025).

Conclusión. En definitiva, lo que parecía impensable hace apenas unos años —un Frente Amplio negociando su ley más estratégica con un Cabildo Abierto debilitado electoralmente pero indispensable parlamentariamente— hoy se presenta como una realidad política concreta. La paradoja es ineludible: los mismos a quienes el FA acusó de ser “el partido militar” y cuestionó por amparar a responsables de violaciones a los derechos humanos podrían transformarse en la tabla de salvación para garantizar la aprobación del Presupuesto. Más que un acercamiento ideológico pleno, parece ser pragmatismo táctico que, en nombre de la gobernabilidad, diluye fronteras históricas entre enemigos y aliados.

La pregunta que queda abierta es si este entendimiento coyuntural consolidará un nuevo “código compartido” capaz de proyectarse hacia otras instancias legislativas o si, por el contrario, terminará exhibiendo la fragilidad de un gobierno que, para sostenerse, debe recurrir a quienes en su propio relato político representaban la antítesis de su proyecto histórico.

¿Será entonces el precio de aprobar el Presupuesto 2025–2030 el ingreso del Frente Amplio a una zona de compromisos que, tarde o temprano, podría cobrarle un costo político mayor que el beneficio inmediato de la estabilidad parlamentaria?

El tiempo lo dirá.

Dr. Ricardo Laurenz

Doctor en Comunicación

Referencias:

Cabildo Abierto. (2025). Cargos públicos-Legislativo (2025–2030).

Cámara de Representantes. (2025). Integración del cuerpo por partido (L Legislatura) [PDF oficial].

Canal 10. (21 de diciembre de 2024). “Mujica respaldó a Topolansky”, Subrayado.

Canal 10. (2 de setiembre de 2025). “Con 50 contra 49 votos, Diputados aplazan tratamiento de investigadora María Dolores”, Subrayado.

Caras y Caretas. (17 de diciembre de 2024). “Cabildo Abierto dispuesto a darle una mano al Ejecutivo”, Caras y Caretas.

Cayota, D. (20 de diciembre de 2024). “Cabildo Abierto se desmarca de la coalición y abre la puerta a negociar con el FA”, El Observador.

El País. (5 de agosto de 2016). “‘Huidobro se ganó la consideración y el respeto de las Fuerzas Armadas‘, dijo Manini”, El País.

El País. (28 de octubre de 2024). “Cabildo Abierto sufrió una fuerte caída electoral y perdió presencia en el Senado”, El País.

Infobae. (20 de diciembre de 2024). “Polémica en Uruguay: Mujica y Topolansky aseguraron que hubo falsos testimonios contra represores”, Infobae.

La Diaria, El Observador. (2016). Perfiles y crónicas sobre Fernández Huidobro.

La Diaria. (6 de abril de 2020). “El Frente Amplio cuestiona a Manini por proteger a militares acusados de violaciones a los derechos humanos”, la diaria.

La Diaria. (15 de setiembre de 2023). “Cabildo Abierto volvió a votar junto al Frente Amplio en el Parlamento”, la diaria.

La República. (14 de octubre de 2023). “Álvaro Perrone planteó coincidencias con Orsi y el MPP”, La República.

LaRed21. (26 de abril de 2011, abril 26). “Silva Valiente confirma conversaciones TA–MLN (1998–1999)”, LaRed21.

Medios Públicos. (21 de diciembre de 2024). “Topolansky dijo que hubo testigos que mintieron en casos de delitos de lesa humanidad”, Medios Públicos.

Montevideo Portal. (21 de diciembre de 2024). “Mujica reafirmó dichos de Topolansky”, Montevideo Portal.Mosteiro, J. P. (19 de diciembre de 2024). “Cabildo Abierto está ‘dispuesto a colaborar’ con el gobierno de Yamandú Orsi”, Búsqueda.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (2015). Mujica impuso en el cargo de comandante en jefe del Ejército a Guido Manini Ríos.

Rivas, F. y Díaz, G. (25 de noviembre de 2024). “La izquierda de José Mujica vuelve al poder en Uruguay”, El País.

Symonds, J. y Barquet, P. (29 de octubre de 2024). “Manini Ríos: los votos frenteamplistas que en 2019 vinieron a Cabildo volvieron al FA”, Montevideo Portal.

Wikipedia. (2025). Cabildo Abierto (Uruguay)–Resultados electorales.