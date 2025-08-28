  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    Carlos Pérez del Castillo

    Sr. director:

    El viernes pasado nos dejó Carlos Pérez del Castillo. Como su compañero de ruta en el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti (1995- 2000), siento la necesidad de expresar públicamente mis respetos, mi afecto entrañable y mi admiración por la trayectoria diplomática del embajador Pérez del Castillo. Además de todo lo que ya fue dicho y escrito, y todos los merecidos reconocimientos que le han hecho a su memoria en estos días, yo quiero expresar mi agradecimiento eterno a Carlos.

    Manuel Flores Silva

    Los colorados y el 25 de agosto
    Roberto Xavier

    Mentiras históricas

    El embajador Carlos Pérez del Castillo fue no solo un colaborador ejemplar en la Cancillería y con el gobierno de la época, sino, en mi caso, fue mucho más que subsecretario y asesor privilegiado; fue un verdadero confidente y amigo con quien abordar y resolver importantes asuntos que hicieron a la política exterior entre 1995 y 1998. Asumió además en múltiples oportunidades las responsabilidades de ministro, con su ya reconocida solvencia y capacidad.

    Al final del camino lo mejor que se puede agregar a su personalidad —y que no es menor— es que fue un hombre de bien y además un hombre bueno. Que es parecido, pero no es igual. A la memoria de Carlos, mi afecto y mi reconocimiento.

    Álvaro Ramos Trigo

    Excanciller (1995-1998)

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández