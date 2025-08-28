Sr. director:
Sr. director:
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El viernes pasado nos dejó Carlos Pérez del Castillo. Como su compañero de ruta en el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti (1995- 2000), siento la necesidad de expresar públicamente mis respetos, mi afecto entrañable y mi admiración por la trayectoria diplomática del embajador Pérez del Castillo. Además de todo lo que ya fue dicho y escrito, y todos los merecidos reconocimientos que le han hecho a su memoria en estos días, yo quiero expresar mi agradecimiento eterno a Carlos.
El embajador Carlos Pérez del Castillo fue no solo un colaborador ejemplar en la Cancillería y con el gobierno de la época, sino, en mi caso, fue mucho más que subsecretario y asesor privilegiado; fue un verdadero confidente y amigo con quien abordar y resolver importantes asuntos que hicieron a la política exterior entre 1995 y 1998. Asumió además en múltiples oportunidades las responsabilidades de ministro, con su ya reconocida solvencia y capacidad.
Al final del camino lo mejor que se puede agregar a su personalidad —y que no es menor— es que fue un hombre de bien y además un hombre bueno. Que es parecido, pero no es igual. A la memoria de Carlos, mi afecto y mi reconocimiento.
Álvaro Ramos Trigo
Excanciller (1995-1998)