Debate en Colonia del Sacramento

Como no tengo costumbre de callar, le dije: “Si facho significa ‘fascista’, los de la coalición republicana no somos fachos, somos demócratas. Fascista era Mussolini”.

Uno me replicó: “Pero algunas técnicas son fascistas”. “¿Qué técnicas?”, le pregunté. “La tortura”, me replicó. A lo que le dije: “En el gobierno de Luis Lacalle Pou no hubo torturas. Me parece que entreveraste todo y entendiste mal lo que te han contado de la historia reciente”.

En ese momento otra me dijo: “No hay que meterse en las conversaciones ajenas”. A lo que respondí: “Si están llamando fachos a los que no votamos al Frente Amplio, me siento agredido y con derecho a contestar”.

Ahí el que no había hablado dijo: “Bueno, ya fue suficiente de esto”. A lo que le repliqué: “Yo voy a hablar todo lo que quiera, porque estoy en un país libre, no en una dictadura como las de Venezuela y Cuba”.

En ese punto todos guardaron violín en bolsa y no dijeron más nada.

No hay que callar. Hay que contestar.

Prof. Antonio Romero Piriz