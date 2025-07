Del director de UTE Darío Castiglioni

Sr. director:En respuesta a la nota publicada por vuestro semanario con fecha 10 de julio pasado, titulada UTE no renovó un contrato con proveedora de energía renovable negociado por el directorio anterior, por considerarlo “entreguista”, corresponde que este director realice las siguientes puntualizaciones, ya que la nota contiene una serie de inexactitudes preocupantes e información parcial de los hechos.

La ampliación del contrato de Fenirol SA se tramitó en cumplimiento de los decretos 216/024 y 23/025 del Poder Ejecutivo, sin haberse generado negociaciones por parte de UTE como consigna la nota.

Otra inexactitud refiere al precio de la energía suministrada por Fenirol SA. A diciembre del 2023, ascendía a 109 US$/MWh y no a US$ 70 como se señala en vuestra nota.

En la ampliación del contrato que quedó sin efecto, el precio era más conveniente para UTE que el original (2009), pasando de 109 US$/MWh a 90,7 US$/MWh, esto es un 20% menor al precio de la energía eléctrica que el que estaba vendiendo la empresa anteriormente.

Para tomar la decisión de dejar sin efecto el contrato, el directorio oficialista no contó con informes técnicos que analizaran el impacto sobre:

Discontinuar la diversificación de la matriz energética, con fuentes autóctonas y renovables.

Ignorar la contribución de la generación a partir de biomasa al desarrollo tecnológico, industrial y de servicios nacionales asociados.

Afectar el cuidado del medio ambiente por no procesar los residuos forestales.

No contar con la energía y potencia que UTE disponía para abastecer su demanda y la garantía de sus contratos con clientes libres.

Dejar sin efecto un contrato de esta envergadura sin antes analizarlo con tiempo y sin contar con los informes técnicos que evaluaran la adopción de la resolución no parece una decisión responsable en un tema tan estratégico para UTE y con las consecuencias que planteamos anteriormente.

El directorio en su mayoría no nos permitió posponer el tratamiento del tema agregado al orden del día una vez iniciada la sesión de directorio y sin tener ningún tipo de conocimiento previo sobre el alcance de la decisión que se iba a tomar.

En este contexto, donde una empresa nacional pierde a su único cliente, UTE, cabe hacernos las siguientes preguntas, que aún no tienen respuesta:

¿La empresa tendrá que cerrar el establecimiento a causa de esa decisión?

¿Cuánta gente quedará sin trabajo en el interior del país y qué impacto generará?

¿Qué va a suceder con los residuos que hasta ahora procesaba la planta para generar energía eléctrica?

¿Se ha evaluado el impacto de esta decisión con el Ministerio de Ambiente por la incidencia que tendrá que esta planta no procese los residuos forestales que antes procesaba?

Quedan planteadas las dudas antes citadas, en particular, el impacto en las familias de más de 30 trabajadores y 200 proveedores que eran parte de este proceso productivo en el interior del país, así como las consecuencias ambientales de no procesar los residuos forestales que hasta ahora procesaba Fenirol SA.

Por todo lo anteriormente mencionado me pregunto: ¿cómo se puede decir que no se renovó el contrato por ser entreguista? Obviamente tenemos conceptos diferentes, ya que no comparto dicha adjetivación.

Por ende, este director tiene la obligación y la responsabilidad después de estudiar el tema y hacer los planteos que correspondan. Soy el director en representación de la oposición, de toda la coalición, y pretendo cumplir con mi deber para el cual fui designado.

Darío Castiglioni

Director de UTE