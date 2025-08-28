  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Del gerente general del LATU

    Sr. director:

    En declaraciones emitidas por el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, en la edición de Búsqueda del 14 de agosto de 2025, se afirmó que “hay un entretejido de regulaciones, de permisos del LATU, cuando un importador trae una mercadería y tiene que esperar cuatro meses para que se libere, o a que llegue un papel, o contratar un químico para tener un permiso, o que falta una cosa o la otra”.

    Leé además

    Manuel Flores Silva

    Los colorados y el 25 de agosto
    Roberto Xavier

    Mentiras históricas

    En atención a que dichas declaraciones pueden inducir a error, en el sentido de que la intervención del LATU es una de las causas que generan esos atrasos mencionados en la nota, corresponde precisar que el LATU emite el certificado de comercialización solicitado por el importador en un plazo de entre 4 a 10 días a partir del ingreso de la solicitud, sin perjuicio de que la norma que regula dicho procedimiento le otorga un plazo de 12 días hábiles.

    La certificación de alimentos importados implica el otorgamiento de una garantía escrita (certificado de comercialización) de que un producto cumple con las disposiciones bromatológicas nacionales y normas aplicables, siendo apto para su consumo. De esta manera, se busca proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas leales en el comercio de alimentos y bebidas, dado que dicha normativa también le es aplicable a la industria nacional que fabrica y comercializa alimentos en el mercado.

    Sin otro particular.

    Dr. Jorge Silveira

    Gerente general del LATU

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández