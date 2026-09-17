Denuncia sobre supuesta persecución sindical

Sr. director:

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Recurro al correo de lectores del medio que Ud. dirige para planear una preocupación mía que, de ser cierta y fundada, debería ser de todos los ciudadanos y especialmente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En mis muchas andanzas, laborales o en plan de paseante, por la ciudad de Montevideo, suelo parar a comer o tomarme un café en cinco o seis locales de una conocidísima y popular cadena de casas de comida rápida de origen norteamericano. Como soy muy conversador y me he vuelto habitué, suelo mantener charlas francas y amenas con los jóvenes del personal.

Esas charlas proyectan luces y sombras sobre el funcionamiento de dicha empresa. Es casi unánime la opinión de que es un excelente primer empleo, en el sentido de que se aprende a trabajar con orden, en equipo y con intensidad. Se valora, también, el que la empresa proporcione alimentación al personal en su tiempo de descanso. Pero también buena parte de estos jóvenes manifiestan que, si no de manera oficial sí de modo oficioso, la empresa manifiesta no querer que haya sindicato, pues es una empresa “de puertas abiertas” que escucha a su personal.

En una de estas conversaciones, un cliente, ya ocupado en sus tareas profesionales, contó que más de una década antes había trabajado en la empresa, y que al querer organizar a sus compañeros para hacer unos reclamos fue convocado por la empresa a una reunión, en la que se lo escuchó, sí, pero tras serle preguntado si dejaría de promover la organización sindical y responder él que no, se lo despidió, manifestándole que si estaba desconforme con su trabajo podría buscarse otro.