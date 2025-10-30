  • Cotizaciones
    El Aeropuerto de Carrasco

    Sr. director:

    Hace algunos años, publiqué varios artículos sobre el AIC (Aeropuerto Internacional de Carrasco) viejo, edificio que fue declarado Patrimonio Histórico, Departamental y Nacional. A una nota la llamé Hotel de la ratas.

    Hoy el edificio está bastante cuidado y limpio, pese a los 20 años que se mantiene cerrado; de tres partes que tenía hoy tiene dos, el ala central y el lateral izquierdo. Hoy se encuentra administrado por la Dinacia (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica) y la FAU (Fuerza Aérea Uruguaya). Los dos laterales fueron inaugurados durante la gestión de la Dinacia del Cnel. Rubén Acosta (expresidente de la Cámara Uruguaya de Industria Aeronáutica —CUIA—) con muy buena visión de futuro.

    Pero el desarrollo de la gestión privada y comercialización dio lugar a un nuevo aeropuerto bellísimo.

    ¿Pero qué hacemos los Uruguayos con ese viejo edificio?

    En el 2016, la CUIA, en su objetivo de promover la industria, trajo al país una misión de españoles (ingenieros y arquitectos) que nos sugirieron qué hacer con ese edificio, se promovió una licitación, que fue fallida en su misión. Entre otras medidas se valuó su reparación en 7 millones de dólares en aquel momento. Pero el problema continuó en la sociedad de nuestro país. Qué hacemos con el AIC viejo.

    Podemos tener otro edificio desafectado, que se destruya con el tiempo, como el Hotel Carrasco (20 años), la estación Artigas de AFE (25 años), el dique Mauá, la cárcel de Punta Carretas (el mejor ejemplo de cómo hacer para mejorar el ambiente edificable), hoy Shopping Punta Carretas.

    No vamos a criticar más .Vamos a la acción, busquemos lo que podemos hacer. En un trabajo entregado a la Dinacia hace años por estos profesionales que vinieron de España, nos sugirieron esto:

    1. Reconstrucción del balcón con vista a las pistas del AIC viejo, que es el mejor motivante para la industria aeronáutica. Recordemos nuestro pasado de niños, que íbamos a ese lugar a jugar.

    2. Reconstrucción de las dos plantas o partes para instalar tiendas, shopping, escuelas de vuelo, CEAC, plazas de comidas, bibliotecas virtuales, centros de recreación multimodal, o sea, tiendas multifocales.

    3. Poner en la zona de estacionamiento tres centros de conferencias o culturales, teatros, universidades privadas. Los planos los tenemos, con propuestas concretas.

    4. Poner elementos motivantes, la de industria de aviación, tipos de museo.

    5. Poner cafeterías y retornantes, motivantes de la actividad, como hay en los aeroclubes del interior.

    6. Poner algo que represente la aviación del pasado y el de hoy y que los conecte al futuro.

    Lo que no podemos hacer es mantener la idiosincrasia negligente de tener un precioso edificio con obras de arte, como las de Páez Vilaró, en descomposición permanente.

    La CUIA esta dispuesta a ayudar aportando esta ideas a posible inversor (que puede ser PDS o no) o a desarrollistas arquitectónicos.

    Cnel. Met. (r) Diego Ravera G.

    Presidente de la CUIA

