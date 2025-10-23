  • Cotizaciones
    El canal Magdalena y su viabilidad

    Sr. director:

    El proyecto argentino de dragar un canal próximo a la costa de ese país, al que se denominó Magdalena, a partir del Codillo, tiene larga data, incluso mi ilustre e inolvidable amigo, el capitán Horacio Salduna, hace más de 40 años, en su libro El mar que no miramos, sostenía la conveniencia de dragar ese canal lateral.

    Pero el tiempo ha transcurrido, las distintas iniciativas que el gobierno argentino ha promovido al respecto no se han concretado, pero ello no ha sido obstáculo para que vuelvan a resurgir, como lo están haciendo en la actualidad. Con ese canal se pretende eludir la navegación por las proximidades del Puerto de Montevideo y por el canal de Punta Indio. Su extensión sería de 61 kilómetros y, en principio, su profundidad sería de 11 o 12 metros.

    Se ha estimado el costo entre US$ 200 y US$ 300 millones y el tiempo estimado de construcción sería de dos años y medio, y mientras tanto la Argentina deberá seguir dragando el canal de Punta Indio, que administra y mantiene.

    Personalmente, en diversas publicaciones que he realizado al respecto he omitido el análisis de su viabilidad, pero frente al pedido de especialistas amigos debo expresar que, por el momento, no veo factible que se lleve a cabo ese emprendimiento por las siguientes consideraciones.

    1. Deberá competir con el actual derrotero próximo a las costas uruguayas y, curiosamente, con el canal Punta Indio, al cual seguirán manteniendo, porque si la Argentina lo abandona estará perdiendo los derechos jurisdiccionales que detenta en esa zona más precisamente conforme a los arts. 12 y 15 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que refieren nada menos que a reglamentar el uso del canal, efectuar el control del cumplimiento de la normativa que dicte y ejercer jurisdicción en materia de responsabilidad civil, penal y administrativa derivada de hechos que afecten la navegación de dicho canal.

    2. Al respecto, cabe recordar que el Dr. Felipe Michelini, cuando presidía la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, fue enfático en establecer, en el plenario, que si Argentina abandonaba el canal Punta Indio Uruguay iba a asumir su mantenimiento.

    3. El canal Magdalena en gran parte de su trazado no va a contar con las facilidades que tienen, en la actualidad, los prácticos que operan desde el Puerto de Buceo ni de los servicios y suministros que los buques que esperan ingresar al Punta Indio reciben de los proveedores de Montevideo.

    4. Por otra parte, pienso que no va a interesar la concesión del dragado y el mantenimiento del Magdalena a las empresas de dragado dada su baja rentabilidad causada por el costo de la obra y el de su mantenimiento, por lo que dicho mantenimiento deberá asumirlo el gobierno argentino. Francisco Javier de Amorrurtu, distinguido especialista de larga trayectoria en el hermano país, manifestó que “el mantenimiento de ese canal va a resultar la tarea más infeliz que nadie podría imaginar” y funda su aserto en las corrientes de la zona y “en un corredor de flujos que arranca al oeste del Tuyú, sube por la bahía y atraviesa a 90 grados toda la boca del estuario”. Ello implicará el depósito permanente de un enorme volumen de sedimentos en el canal proyectado con el costo del dragado correspondiente, lo que, de ser correcto, va a ser un grave obstáculo para su viabilidad financiera.

    Dr. Edison González Lapeyre

