  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Día del Patrimonio y el Partido Colorado

    Sr. director:

    Le escribo para celebrar con entusiasmo lo vivido en la Casa del Partido Colorado con ocasión del Día del Patrimonio y para subrayar lo que, a mi juicio, ha sido una operación simbólica y política de significado profundo, bajo la nueva impronta del Dr. Andrés Ojeda como secretario general del partido.

    Leé además

    Lourdes González

    La ley de eutanasia II
    Eduardo Duarte Nosei

    La familia Mendizábal

    Los días 4 y 5 de octubre, la Casa del Partido Colorado —esa morada histórica de ideas, debates y memoria partidaria— abrió sus puertas con renovado brío: se presentó como espacio interactivo, se dispusieron tótems informativos, recorridos museográficos y experiencias inmersivas que tradujeron en acciones concretas lo que muchas veces se queda en meras evocaciones. En realidad, este símbolo de apertura no es trivial: habla de voluntad de estar a la vista, de invitar al diálogo, de transformar muros en puertas.

    Que esta iniciativa sea señalada como parte de los 30 años del Día del Patrimonio no es un dato pequeño: implica reconocer una continuidad, pero también un punto de quiebre, un momento para actualizar la manera en que la memoria se comunica y se hace vivible.

    Pero, más allá de lo museográfico, lo que dio verdadero cuerpo al mensaje fue la sublime charla titulada “Los bicentenarios”, a cargo del Prof. Diego Delgrossi y del expresidente Julio María Sanguinetti. Fue un doble homenaje: a la historia nacional en sus dos siglos y a la tradición intelectual del colorado que sigue comprometiéndose con la reflexión, incluso cuando ese espacio es menos masivo que la arena política urgente.

    Esa charla no fue mera glosa conmemorativa. Fue un intento de articular pasado y futuro: reivindicar aquello que nos hizo, sin idealizarlo, y proyectar una narrativa que interpela al presente. En momentos en que el discurso rutinario tiende a la retórica fácil o al oportunismo fragmentario, se agradece que haya dirigentes capaces de ofrecer una mirada amplia, de hablar del Uruguay como problema colectivo, como tarea, más allá de siglas inmediatas.

    La combinación de esfuerzo institucional (casa abierta, tecnología, recorridos) con rigor intelectual (la disertación de Delgrossi y Sanguinetti) es un ejemplo positivo de cómo los partidos pueden renovarse sin traicionarse. Aquí cabe señalar que no basta con “refrescar la imagen”: hay que asumir que las generaciones nuevas exigen sentidos, contenido, coherencia, y valoran más los gestos que los eslóganes.

    No obstante, como toda inauguración simbólica, también alberga desafíos: ¿será esto un evento efímero o germen de una política cultural sostenida? ¿Se mantendrá esa casa viva fuera de fechas conmemorativas? ¿Podrá ese patrimonio material y simbólico dialogar con quienes se sienten distantes o escépticos del Partido Colorado? El riesgo está en que quede como ritual estético para el círculo propio, sin fuerza de irradiación hacia el conjunto de la ciudadanía.

    Pero no me cabe duda de que el equipo de funcionarios de la casa, bajo la dirección del Dr. Andrés Ojeda, ha enviado una señal diferente: que el uso partidario del patrimonio no debe ser estático ni ajeno al tiempo. Esa impronta es valiosa: mostrar que el colorado no vive solo de recuerdos, sino de interpretarlos y traducirlos en estímulo para la acción. En este sentido, la casa no es un museo al uso, sino un punto de partida.

    Que “Los bicentenarios” haya sido la charla central también merece una lectura simbólica: no olvidar que nuestro país ya supera largamente los 200 años de vida política; que en esa continuidad no todo fue lineal ni perfecto, pero que ese legado exige asumirse con humildad y creatividad. Y quienes lo asumieron fueron dos figuras representativas: Delgrossi, con su mirada pedagógica y penetrante sobre cultura, humor e historia; Sanguinetti, con su experiencia y su vocación por el legado institucional.

    En tiempos donde lo efímero rige la escena pública, celebrar el patrimonio —no como nostalgia, sino como estímulo para pensar colectivamente— es un gesto de audacia. Y hacerlo bien, como lo hizo la Casa del Partido Colorado este fin de semana, es sembrar una semilla que puede crecer más allá del momento.

    Ojalá esta experiencia se perpetúe y crezca, con conferencias, encuentros ciudadanos, investigaciones, archivos vivos, recorridos virtuales, vinculaciones con escuelas y espacios sociales. Que la Casa del Partido Colorado no sea solo pórtico para el Día del Patrimonio, sino eslabón permanente en la conversación nacional.

    Matías Guillama Vidal

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales