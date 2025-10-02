El discurso de Orsi ante la ONU II

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

No soy del palo del partido que nos gobierna y, por mi especialidad en el ámbito acuático, reiteradamente he manifestado que estoy desconforme con el modo en que se conducen las cuestiones marítimas, fluviales y portuarias, pero, del mismo modo que critico las cosas que se hacen mal, debo de reconocer las que se hacen bien. Como antiguo profesor de Derecho Internacional y de Derecho Diplomático y por haber participado, hace muchos años, como delegado del Uruguay en la Asamblea General de la ONU y ser consciente de la importancia de ese foro mundial, corresponde que manifieste que considero muy buena la exposición que allí realizó el presidente profesor Yamandú Orsi.

En un mundo severamente convulsionado, con diversos conflictos bélicos que siguen generando gravísimas tragedias humanas en diversas partes del planeta, con controversias económicas y comerciales muy graves, con los líderes de las principales potencias cada vez más crispados en sus enfrentamientos, el presidente Orsi asumió la responsabilidad de representar a este pequeño país de América del Sur y lo hizo destacando la trayectoria de la República Oriental del Uruguay en el desarrollo del Derecho Internacional y en la génesis de la Organización de las Naciones Unidas, incluso mencionando la propuesta formulada en la 2ª Conferencia de la Paz de La Haya de 1907 por José Batlle y Ordoñez, cuando planteó un sistema de arbitraje obligatorio para resolver los conflictos que, en su momento, tuvo una enorme resonancia mundial y, luego, haciendo referencia a los diversos aportes que el Uruguay efectuó en el desarrollo del Derecho Internacional, entre los que destacó la defensa de los derechos humanos, el sistema democrático de gobierno, el multilateralismo, el repudio a los conflictos armados y la necesidad de resolver las controversias por las vías de la negociación.

Su exposición fue ponderada, en un mundo donde parecen prevalecer los radicalismos, los extremismos y la intolerancia, y su mensaje significó una clara exhortación a la comunidad internacional de procurar la solución pacífica de las controversias por las vías de la negociación diplomática, culminando con el ofrecimiento de que la República Oriental del Uruguay, como país anfitrión, sea el ámbito propicio para el desarrollo de negociaciones dirigidas a la conciliación de los conflictos.

Philippe Cahier, mi inolvidable amigo y eximio internacionalista, decía que “todo Estado puede perseguir, a través de su política exterior, objetivos que a menudo serán diferentes, incluso opuestos, a los objetivos perseguidos por otros Estados. A su vez, el hecho de que los Estados no puedan ignorarse entre sí los lleva a tratar de acomodar sus objetivos divergentes mediante la negociación. Y es precisamente, en esta negociación, en este esfuerzo inevitable de conciliación, donde se manifiesta la diplomacia de un país” (Derecho Diplomático contemporáneo, Madrid: Ryalp, 1965, pp.17-19).