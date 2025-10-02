El ejemplo de El Salvador

Sr. director:
Sería racional aprender de quienes lo lograron con éxito; el país más peligroso del continente americano festejó los 1.000 días, casi tres años, sin asesinatos.
Que viajen el Sr. ministro del Interior, el de Defensa más el presidente de la Suprema Corte a El Salvador y aprendan cómo lo hicieron.
Basta de discursos, reuniones y comisiones inútiles.
Aprendamos de los exitosos...
Guillermo Asi Méndez