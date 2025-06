El Fondo de Desarrollo del Interior

El monto acumulado no transferido se estima en unos US$ 2.500 millones en el período 2000-2024 y, a partir de 2025, se podría estimar en entre US$ 150 millones y US$ 170 millones promedio anual. Es mucho dinero como para que los intendentes no hagan el firme reclamo que corresponde y desde el sector productivo y el Parlamento reciban el caluroso apoyo que la situación exige.