El futuro de la Coalición Republicana

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Me voy a referir a un tema en debate dentro de los colorados: cómo concurrir a las próximas elecciones nacionales 2029. ¿Bajo el lema Partido Colorado, formar coalición posteriormente y apoyar en el balotaje o, directamente, lema Coalición Republicana?

Soy pragmático, por lo que no opinaré con argumentos emocionales, que los hay de sobra. En todo caso, las emociones surgen de un vínculo con algo que ya no existe tal como era. Queda el nombre, la historia, el pasado, pero poco del presente genera emociones. Yo pregunto: si no existiera ese pasado, ¿lo que hoy es el PC despertaría un vínculo? El partido no es el mismo. No es aquel que tenía una conexión con los grandes sectores populares, con muchos estamentos de la sociedad, con el cual muchas personas se sentían identificadas, representadas, protegidas. Entonces, partamos de la realidad. Y, de acuerdo a esa realidad, a este presente, pensemos y elaboremos estrategias.

Las encuestas de opinión pública y el olfato político nos señalan que el partido de gobierno está en un piso electoral del 30% y que una sumatoria de los partidos de la CR está arriba del 55%. En estos, el PN representaría por sí, más del 40%. O mejor expresado, Lacalle Pou.

Es notoria la fuerza de su figura, que tiende a agigantarse. También es notorio que, en cierta forma, Lacalle Pou se ha hecho una figura de la CR, por encima del PN. En el otro 15% se ubicaría la sumatoria de PC, PI, CA, otros.

Esta es la realidad, otra cosa es mero deseo. Entonces, pensando en un PC que sea alternativa real de poder, que incida y tenga peso en los próximos años, la cuestión es ¿cómo enfrentaremos el próximo período electoral con esta realidad? ¿Cuál es la mejor manera? Acá es donde comienzan las discrepancias. Es condición, sí o sí, que los líderes de los sectores se pongan de acuerdo cuanto antes. Ponerse de acuerdo y cuanto antes. Sin esto, las posibilidades se minimizan peligrosamente.

Una vez acordado, avanzaremos en lo que decidan y el tiempo dirá si se optó por un camino errado o no. Los resultados dependerán de las reacciones a futuro de miles de ciudadanos. Eso es imposible predecirlo con exactitud. Presumir sí, pero no predecir. Por mejor que sean los argumentos. Es similar a que antes de un partido de fútbol estemos seguros de que la estrategia del técnico y el desempeño de los jugadores aseguran determinado resultado. Es imposible; hasta que no suceda, no se sabe.

Pero pongámonos de acuerdo cuanto antes, tiene que ser en los próximos meses. Corremos el riesgo de, al decir de Martín Fierro, “estar como el chimango, sobre el cuero y dando gritos”.

Rosauro San Román

Espacio 136