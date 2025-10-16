Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El IVA personalizado es una herramienta fiscal que intenta ajustar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en función de las características del consumidor, como sus ingresos o hábitos de compra. Esta idea, en mi concepto, errónea, pretende formar parte de una supuesta evaluación que pensaría realizar el equipo económico para 2026.

Los defensores de esta herramienta dicen que trae aparejada una mayor equidad fiscal, porque permitiría que las personas de más bajos ingresos paguen menos impuesto sobre bienes de la canasta básica. No comparto esta posición, porque hoy ya la mayoría de dichos bienes o están exonerados de IVA o tributan a la tasa mínima.

En consecuencia, no veo que se produzcan beneficios y por contrapartida creo que se aumentarían los perjuicios, ya que habría que gravar con IVA aquellos bienes exentos y generalizar con un IVA básico al resto de los bienes, aunque este fuera de menor tasa.

Se sugiere también que el IVA personalizado podría ser un desincentivo para el consumo de bienes nocivos. No creo que esa sea la función de un tributo que es de carácter neutro, y ademas existen otro tributos que cumplen esa función, como los que gravan a los cigarrillos, bebidas alcohólicas, etcétera.

Como contrapartida, a mi juicio, las dificultades administrativas que generaría este tributo aumentarían los costos de gestión y hasta podría llegar a ser mayor el costo que el beneficio. Este tributo personalizado, al ser de difícil estructuración, puede aumentar los riesgos de evasión y manipulación para la obtención de tasas más bajas. Es decir, que puede al generalizar el mismo, ser un incentivo para la informalidad.

El IVA no es un tributo regresivo, justamente porque lo pagan más quienes más consumen, y consumen más los que tienen mayores ingresos. Pero a mi juicio, el problema más grande que generaría es el de la intromisión en la privacidad de la vida de los ciudadanos, ya que se le debería dar a la autoridad fiscal la posibilidad de entrometerse en la vida privada de las personas, saber qué consumen, sus datos financieros y se estaría generando un problema ético de dimensiones inconmensurables.

En aras de un supuesto beneficio, que francamente no compensaría el daño que podría ocasionar al bien superior, que es la privacidad de la vida de las personas, se estaría violando un derecho humano fundamental que está consagrado por la Constitucion de la República.

En consecuencia de todo lo dicho, entiendo que el IVA personalizado es un tributo negativo desde el punto de vista técnico, administrativo y ético.

P. D.: ningún país ha implementado el IVA personalizado estrictamente, solo hay situaciones de tasas diferenciales (en Uruguay ya las tenemos), que gravan bienes o servicios esenciales o tasas más altas que gravan bienes o servicios suntuarios.

Dr. Fernando Belhot