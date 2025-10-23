  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El lenguaje de los docentes

    Sr. director:

    Para que se evalúe la siguiente reflexión es necesario decir que soy alguien de mucha edad, que cursó la escuela pública a mediados de la década de 1950 y secundaria al inicio de la década de 1960. Pero para mitigar en algo mi antigüedad comento que me he mantenido al tanto de las actualidades tecnológicas y que por razones profesionales conozco con cierta profundidad la naturaleza de las redes de comunicación y de la inteligencia artificial generativa de nuestros días. Por consiguiente mi vejez no está desacoplada del mundo en que vivimos. Pero será evidente que este es un comentario de alguien de otra época.

    Leé además

    Licenciado, investigador y profesor (jubilado) Armando Marrón Silva Ramírez

    El Viejo Pareja
    Diva E. Puig

    Las administraciones de edificios

    El punto al que quiero referirme parece trivial, pero puede ocultar un problema sutil que contribuye a bloquear nuestro sistema educativo. No hablaré de la tiranía sindical que oprime a la mayoría de los docentes de enseñanza primaria y secundaria, y que siguen sin encontrar cómo librarse de ella. Tampoco quiero referirme a la desintegración familiar en medios socialmente relegados o a la situación tan discutida de los “padres amigos”. Pero quiero enfocarme en un cambio del paradigma del lenguaje de los docentes que revela otro tipo de problema que el sindical (o que quizá esté indirectamente vinculado a este).

    Hasta hace cierto tiempo, los niños y adolescentes tenían madres y padres. Ahora tienen “mamás” y “papás”. ¿Por qué ocurrió eso? Hoy las “madres” a veces aparecen en los medios solo cuando agreden a un docente (agresiones que son otro de nuestros signos de patología social severa). Pero pensemos que “mamá” y “papá” eran propiedad de los niños en la relación con sus padres. Ese trato no era invadido desde el exterior. Al inscribirse por ejemplo en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, un estudiante menor de edad tenía que ir acompañado por “padre, madre o tutor”, según rezaban los documentos de la década de 1960. Resumiendo, la conjetura que quiero emitir aquí es que ese tratamiento “cariñoso” y “tierno” hacia niños, adolescentes y sus familiares es invasivo, y que penetra un círculo de intimidad que los docentes no deberían penetrar.

    Ahora, ¿por qué ocurrió eso? ¿Es un intento de docentes no preparados que, al no poder acceder intelectualmente a la mente de los alumnos, buscan una vía de acceso social, mostrando un pseudoafecto y deteriorando su autoridad como educadores? Temo que esta propensión hacia la “afectuosa ternura” por parte de los educadores solo lleve a una “sobreinfantilización” de los alumnos, que son tratados como personas menores que las edades que tienen, edades en las que niños y adolescentes son cada vez más precoces e informados. Los docentes bajan y los alumnos suben y el vínculo docente-alumno se degrada.

    Dados los magros resultados de nuestro sistema educativo, tiendo a pensar esto último. Pues parece haber cierta correlación, que merecería ser estudiada seriamente, entre ese cambio de denominación de los familiares por parte de los docentes y el deterioro de la educación que sufre nuestro país. En los ambientes de enseñanza eficaces el “cariño” y la “ternura” se excluyen, porque están fuera de sus cometidos, y se sustituyen por el verdadero afecto y respeto hacia los alumnos y hacia la misión educativa. Y también por el verdadero respeto a sus familiares. Esto, que parece trivial, puede ser un ejemplo de que “el diablo se oculta en los detalles”.

    Un viejo alumno

    Selección semanal
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

    Por Martín Mocoroa

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo