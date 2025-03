El nuevo presidente y la noción de la libertad

Sr. Director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En su discurso de asunción como nuevo presidente del Uruguay, Yamandú Orsi expresó que “sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esta nuestra noción de libertad”.

En una carta que se publicó en Búsqueda hace unos días comenté acerca de los conceptos de libertad que más se reconocen en la academia de la filosofía política. Pero creo que convienen algunos apuntes más sobre el tema de la libertad, tan complejo y tan valioso.

La libertad de un individuo es la posibilidad de que dispone de elegir y determinar sus propios objetivos y las formas de intentar llegar a ellos, siempre respondiendo por sus actos, sin que se lo impidan sus semejantes en tanto no los perjudique. Así, entonces, la libertad es un punto de partida y no de llegada: no está referida a la vida concreta que logrará el individuo al elegir y seguir sus objetivos, resultado que es de su entera responsabilidad. Este es el concepto liberal-republicano de libertad. Los individuos tenemos distintas capacidades y talentos, y por tanto los resultados de las acciones de cada uno de nosotros en uso de nuestra libertad serán diferentes. Lo importante para la posición liberal-republicana es que todos los ciudadanos sean tratados de igual forma ante la ley y tengan las oportunidades suficientes para lograr una vida satisfactoria. Desde allí, la responsabilidad de lograrla es del individuo. Aun así se acepta que el Estado tiene la obligación de apoyar a los ciudadanos que no pueden valerse por sus medios para lograr una vida digna.

Es decir que cuánto de la libertad “se ejerce” efectivamente, o “se goza”, es otra cuestión, muy importante, por cierto, pero diferente a la cuestión de la existencia o no de libertad. Deberíamos hablar en cambio de lo que conocemos como nivel de bienestar del individuo: este sí es un indicador de resultado y no de punto de partida. Más allá de la libertad, que no debería estar en entredicho, debemos asegurarnos de que todos los uruguayos logren una vida digna.