    El paro de maestros

    Sr. director:

    Tres días sin clases y muchos escolares sin recibir quizá su único alimento. ¿Qué se logró? Nada. Las golpeadoras seguirán agrediendo docentes y el presupuesto seguirá siendo miserable. Los padres perjudicados en su trabajo y los comerciantes que no pudieron vender deberían protestar.

    Lucas Archiprete

    El modelo republicano uruguayo
    Jorge Arias

    Sobre la puesta en escena de ‘En familia’ de Florencio Sánchez

    A Pablo Caggiani, presidente de Administración Nacional de Educación Pública, lo desafiliaron del sindicato. Cuando voy a ver la publicación en X en que lo cuenta, me entero de que Caggiani me tiene bloqueado.

    Un honor.

    ¿Será porque soy un docente que se opone a los paros y las ocupaciones de la dictadura sindical comunista y al adoctrinamiento en las aulas?

    Soy egresado del Instituto de Profesores Artigas y me jubilé siendo efectivo grado 7 en secundaria.

    Cuatro décadas combatí a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, a la Asociación de Funcionarios de la UTU, a la Asociación de Maestros del Uruguay, a la Federación de Estudiantes del Uruguay, al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay.

    Prof. Antonio Romero Piriz

