Sobre la puesta en escena de ‘En familia’ de Florencio Sánchez

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

He leído con mucho interés el artículo de vuestro crítico de teatro, Sr. Javier Alfonso, sobre la puesta en escena, por Mateo Altez Rius, de En familia de Florencio Sánchez, en la sala Ensayo Abierto.

Tanto el director como el crítico destacan justamente el carácter dramático y actual de la obra de Sánchez y señalan que a su vuelta al hogar Damián trata de enderezar su desvencijada familia y, como expresa el Sr. Alfonso, “tomar el timón, hacerse cargo de las deudas, y también asumir el liderazgo de la familia para intentar enderezar el barco”.

La psiquiatra Dra.Victoria Szuchmacher, que, en compañía de su hermano el actor y director Rubén Szuchmacher, vio en 1988 En familia, dirección de Dumas Lerena, en el acto le diagnosticó a Damián neurosis de omnipotencia.

En efecto, Damián cree ser capaz de erigirse en jefe de una familia derrotada económica y moralmente.Todos son ociosos, el padre es jugador, la madre ha robado a una sirvienta. Autoritario, Damián creará un mundo sin fisuras pero de fantasía; reformará a su padre, cuyo cinismo está a la vista. Sus hermanos, ociosos, ignoran o resisten sus decretos, él se siente todopoderoso, un redentor de barrio y redobla sus órdenes. Conocemos el final: el padre traiciona al hijo apropiándose del dinero producto de una letra de cambio cuyo cobro un comerciante, Thompson, ha confiado a Damián, y que Damián, suprema imprudencia, ha confiado a su padre, cobro por el que Damián ha de responder.