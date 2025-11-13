Ante históricas ocupaciones de una residencia y de centros de formación docente, habilitan postergar cierre de cursos

“Cumplan o renuncien”. Ese mensaje pintaron gremios de la educación en las baldosas que anteceden al ingreso al Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ). De los 33 institutos que están en su órbita, hubo 15 ocupados por estudiantes o docentes este miércoles 12, jornada en la que el Centro de Estudiantes de Magisterio alcanzó los 30 días de ocupación de los Institutos Normales de Montevideo.

La ocupación de Magisterio comenzó el 13 de octubre en reclamo del cumplimiento de la promesa electoral de otorgar el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) a la educación, pero desde el viernes 31, cuando los gremios se enteraron de que se suprimirían unos 200 grupos de formación docente en todo el país en 2026, la protesta sumó un nuevo frente de combate. Las autoridades del CFE y los sindicatos de la enseñanza están en plena negociación. Este miércoles 12 hubo una reunión bipartita entre el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) en la que acordaron volver a reunirse el jueves 20.

Ni el consejero del Codicen electo por los docentes, Julián Mazzoni, ni el senador colorado y expresidente del Codicen, Robert Silva, recuerdan una ocupación de un centro de formación docente por más de un mes. Mientras Mazzoni tiene “expectativas” y ve “probable” que tras la próxima bipartita se llegue a un acuerdo, porque considera que “hay voluntad de las dos partes”, Silva, que denunció “un brutal recorte” de este gobierno en formación docente, prepara un pedido de informes a la ANEP por “afectar el derecho a la educación de la inmensa mayoría de los estudiantes”.

Las autoridades políticas de la ANEP han resuelto no pedir la desocupación de los centros de enseñanza. Esta postura, alerta Silva, impide que estudiantes puedan rendir exámenes, algunos de ellos para egresar. El senador informó que el cierre de los cursos en el CFE estaba agendado para el viernes 14. “Las evaluaciones de didácticas para terminar el año resolvieron no hacerlas y eso lleva a que estudiantes no puedan recibirse”, dijo el senador colorado a Búsqueda . Agregó que hay “enojo, bronca y malestar” en el estudiantado, y que algunos ocupantes “trancan de noche” los centros de formación “y se van a su casa”.

La directora del Centro Regional de Profesores (Cerp) del Este, Beatriz Morales, informó a los docentes a través de un correo electrónico que “quedan suspendidas todo tipo de evaluaciones independientes de la modalidad hasta nuevo aviso” y que en las últimas horas estuvo ocupada la residencia estudiantil Los Aromos, en Maldonado, lo que, para Silva, implica otra escalada en el conflicto.

El CFE comunicó a las direcciones de los 33 centros e institutos que están en su órbita que “podrán, en acuerdo con estudiantes y docentes, y en el caso de que así lo decidan, extender la finalización de los cursos hasta el sábado 22”. El comunicado, al que accedió Búsqueda, fue enviado este miércoles 12 y lleva la firma del secretario general del CFE, Edison Torres Camacho.

La caja hecha pelota

La anterior administración aprobó y puso en marcha en formación docente el plan 2023. Parte de su implementación se financió con un fondo que se genera con recursos de las inasistencias de docentes, por lo que es variable. Por esa razón, las actuales autoridades sostienen que el plan quedó sin financiamiento genuino, lo que obligó al CFE a “racionalizar” los recursos y evaluar la supresión de unos 200 grupos. De todas maneras, tras la negociación con los gremios, el CFE presentó el miércoles 12 una propuesta a la CSEU en la que se eliminan “más de 100 grupos en las distintas modalidades, concentrándose en el interior del país”, expresó el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) en un comunicado. Manifestó además que en los Cerp hay “más de 70” grupos suprimidos, “sin que la supresión tuviera que ver con la cantidad de estudiantes”.

Para Mazzoni, pasar de 260 o 220 grupos suprimidos, “como decían algunos”, a 100, como propuso el CFE, es “un avance importante” en la negociación.

Por su parte, el presidente de Codicen, Pablo Caggiani, dijo este miércoles 12 en rueda de prensa que existen “un conjunto de problemas que quedaron de la administración anterior”, y agregó: “Desde el punto de vista presupuestal, nos dejaron la caja hecha pelota. Hay muchas cosas con fondos por única vez, o sea que no son sustentables”.

Caggiani se comprometió a presentar el jueves 20 en la reunión con la CSEU un informe sobre la situación financiera de la ANEP y las posibles formas de resolver los déficits, explicó Mazzoni a Búsqueda. Además de la falta de recursos para mantener la cantidad de grupos en formación docente, también hay déficits en UTU y Secundaria. En el plan de trabajo de este último subsistema “hay unas 5.000 horas para tutorías que no están contempladas” en el actual presupuesto, dijo el consejero.

La CSEU reclamó que el Poder Ejecutivo envíe el Parlamento un mensaje complementario del Presupuesto Nacional —que habilite a ampliar el gasto público— para cubrir estos déficits, lo que fue descartado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. El Senado, que tiene a su estudio el proyecto, analiza reasignar recursos.

Caos a la vista

El CFE busca aplicar un criterio de “racionalidad”. Su presidente, Walter Fernández Val, dijo a la diaria que actualmente hay 397 cursos de formación docente con tres o menos estudiantes: 60 cursos sin estudiantes, 52 con un solo estudiante, 108 con dos alumnos y 177 con tres.

Los consejeros negocian contra reloj con el sindicato una solución, porque está previsto que Secundaria inicie el proceso de elección de horas para 2026 el 1º de diciembre. Antes, debería ser la elección de horas en formación docente —cuyo comienzo estaba previsto para el lunes 17— debido a que existe un efecto cascada por el que los docentes prefieren elegir en estos centros terciarios en lugar de en educación media. Si eligieran primero en Secundaria, luego podrían renunciar a los grupos para ocupar sus cargos en formación docente.

El secretario general del Sidfe, Líber Romero, dijo a Búsqueda que “a nadie le sirve” que se elijan horas primero en Secundaria y UTU, y luego en formación docente, porque causaría “problemas” que podrían derivar en “un caos” en la elección de horas de educación media.