El Partido Comunista y el Frente Amplio

A fines de 2020 nace en ámbitos sindicales la iniciativa de interponer un referéndum sobre la LUC, el huevo de la serpiente, fogoneada, desde el inicio, por el Partido Comunista. Es tal el atropello a algunos sectores del propio Frente Amplio que varios de los 135 artículos impugnados habían sido votados afirmativamente por legisladores de este partido.

En marzo de 2023 se realiza el referéndum, la iniciativa es derrotada y la LUC queda firme. A fines de abril de 2023 es aprobada la reforma de la seguridad social. Sobre fines de octubre de 2023 el Partido Comunista ya había inyectado en la interna del PIT-CNT su idea, el huevo de la serpiente, de impulsar una reforma constitucional que se opusiera a la reforma de la seguridad social votada por el oficialismo. Esto causó la molestia de varios sindicatos, ya sea por el fondo en sí de la propuesta como por las obligaciones económicas que la financiación y la movilización de la recolección de firmas significaría.

Algunos analistas afirman que el Partido Comunista maneja al PIT-CNT con finalidades vinculadas a sus objetivos de acumulación de poder, lo que fue quedando, paulatinamente, en evidencia en el correr de esos días. Finalmente, logró que la central de trabajadores tomara como propia la consulta popular y asumiera la recolección de firmas y los costos asociados.

Días después, Búsqueda publicó una nota del economista Gabriel Oddone titulada Inadecuada, inconveniente e imprudente que refiere a la propuesta de reforma constitucional promovida por el PIT-CNT. Luego aparece el Partido Comunista de Uruguay con una declaración pública que da su apoyo al PIT-CNT y comunica su disposición a militar a favor de la reforma y a recolectar firmas.

El paso siguiente de su táctica (el juego del come-come) es inducir al Frente Amplio a tragarse la pastilla de la reforma constitucional que ellos inventaron. En esta instancia no logran empaquetar a todo el Frente Amplio. Mujica, entre otros, se manifestó, expresamente, en contra de la iniciativa. No obstante, los comunistas logran embretar a la dirigencia que no acompaña la iniciativa y pone en reiteradas oportunidades a Yamandú Orsi, a Carolina Cosse y a Mario Bergara en el ridículo papel de tener que balbucear respuestas híbridas y hasta tener que mentir ante la prensa que los interrogaba.

En agosto del 2024, en un portal llamado Frenteamplistas por el No, 111 economistas y profesionales —incluyendo a Mario Bergara, Gabriel Oddone y Álvaro García— publicaron un documento en el que manifestaban sus razones para estar en desacuerdo con el plebiscito.

Vale recordar que el Frente Amplio en pleno año electoral no quería abrir nuevos frentes que debilitaran y dislocaran a su militancia y que le produjeran más gastos económicos. No obstante, por su propia estructura institucional y por su natural demagogia, no pudo oponerse frontalmente a la iniciativa.

Los promotores redactaron, sin la participación de los técnicos de la fuerza política, una confusa y mentirosa papeleta que no es ensobrada institucionalmente por el Frente Amplio. La polémica propuesta es votada y derrotada el 27 de octubre de 2024. La inconveniente propuesta no aceptada por la ciudadanía parece revivir a instancias del Partido Comunista con el disfraz de Diálogo Social, que continúa complicando a la interna frentista y al propio gobierno.

En los primeros meses de 2025 aparece otro huevo de la serpiente, el puntual Partido Comunista inyecta en el PIT-CNT una consigna que cabe en una servilleta: “Impuesto al 1% más rico del 1% que recaudará 800 millones de dólares que serán destinados a los niños pobres”. ¡En los 15 años que el FA fue gobierno, con mayorías parlamentarias, nunca fueron tan terminantes!

Semanas después y aplicando el “protocolo “, que vimos en casos anteriores, el Partido Comunista emite un comunicado por el cual se adhiere a la propuesta. Va apareciendo como obvio que la movida apunta a ir, internamente, desprestigiando al MPP e ir generando la idea de gobierno en disputa.

El presidente Orsi ha manifestado tres veces que no se está pensando en ese impuesto.

El Partido Comunista está mirando lejos.

Miguel Rodríguez