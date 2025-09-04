El precio de las multas

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

Lo que el señor intendente de Paysandú y sus 18 colegas tienen que evaluar es por qué no se pagan.

Los montos de las multas departamentales son absolutamente abusivos. No se pueden comparar con ningún país del mundo que tenga un Producto Interno Bruto per cápita 10 o más veces superior al nuestro.

Se preocupan de la unificación de los montos, o sea, de asegurarse la recaudación, pero no tienen en cuenta que hay gente que tiene vehículos de US$ 10.000 o menos.

La multa mínima es de US$ 300, aproximadamente, y las máximas son de más de US$ 700. En Europa, en capitales, las mínimas rondan los € 20-30 y en rutas los € 100-120.

¿Se dan cuenta?

Además, por si fuera poco el Ministerio de Transporte del gobierno anterior les cedió el monto de multas en algunas rutas nacionales a algunos gobiernos departamentales para alivianar sus finanzas. Y entre ellos estaban Paysandú y, por supuesto, Florida, que con la trampa de los radares en las Mendoza de 45 km/h llegó a recaudar como para poder pagar los sueldos. Quiere decir que todos los que circularon por la ruta 5 de cualquier departamento y fueron multados “contribuyeron” a que los funcionarios de Florida cobraran sus sueldos.

Fue necesaria la Ley de Rendición de Cuentas de 2023, que se cumple parcialmente, para topear las multas en rutas nacionales. Y aun así el Ministerio del Interior la incumplió y la sigue incumpliendo.

Ahí está el tema, señor intendente. Usted es un muy buen gobernante y seguramente con futuro político, pero tenga en cuenta que en los límites de Paysandú no se termina el país. Recién comienza.

Arturo Heber Füllgraff