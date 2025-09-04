  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El precio de las multas

    Sr. director:

    Lo que el señor intendente de Paysandú y sus 18 colegas tienen que evaluar es por qué no se pagan.

    Leé además

    Guillermo Facello

    Óscar Magurno
    Bernardo Loffler

    La situación actual de Peñarol

    Los montos de las multas departamentales son absolutamente abusivos. No se pueden comparar con ningún país del mundo que tenga un Producto Interno Bruto per cápita 10 o más veces superior al nuestro.

    Se preocupan de la unificación de los montos, o sea, de asegurarse la recaudación, pero no tienen en cuenta que hay gente que tiene vehículos de US$ 10.000 o menos.

    ¿Porque quieren no pagar o por su situación económica?

    La multa mínima es de US$ 300, aproximadamente, y las máximas son de más de US$ 700. En Europa, en capitales, las mínimas rondan los € 20-30 y en rutas los € 100-120.

    ¿Se dan cuenta?

    Además, por si fuera poco el Ministerio de Transporte del gobierno anterior les cedió el monto de multas en algunas rutas nacionales a algunos gobiernos departamentales para alivianar sus finanzas. Y entre ellos estaban Paysandú y, por supuesto, Florida, que con la trampa de los radares en las Mendoza de 45 km/h llegó a recaudar como para poder pagar los sueldos. Quiere decir que todos los que circularon por la ruta 5 de cualquier departamento y fueron multados “contribuyeron” a que los funcionarios de Florida cobraran sus sueldos.

    Fue necesaria la Ley de Rendición de Cuentas de 2023, que se cumple parcialmente, para topear las multas en rutas nacionales. Y aun así el Ministerio del Interior la incumplió y la sigue incumpliendo.

    Ahí está el tema, señor intendente. Usted es un muy buen gobernante y seguramente con futuro político, pero tenga en cuenta que en los límites de Paysandú no se termina el país. Recién comienza.

    Arturo Heber Füllgraff

    Selección semanal
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Presupuesto y género: más fondos para combatir la violencia y la trata, nuevas sedes especializadas, canasta menstrual y una dirección de Diversidad en las cárceles

    Por Federica Ham
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump

    Política arancelaria de Donald Trump tendrá impactos “moderadamente negativos” para Uruguay, según sondeo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Carolina Cosse y Gabriel Oddone antes de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional.

    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

    Por Redacción Búsqueda
    Ana Ferraris en su oficina de Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.

    El presupuesto asignado a la “junta anticorrupción” no es consistente con el eslogan de “que gobierne la honestidad”, dice su presidenta

    Por Guillermo Draper
    Conrado Ramos. 

    Uruguay seguirá avanzando en reformas de la gestión estatal, pero en “slow motion”, opina Conrado Ramos

    Por Ismael Grau
    Laura Alberti durante una movilización del Sunca.

    Secretaria de finanzas del Partido Comunista toma “licencia” como medida de “precaución” ante investigación de fiscalía

    Por  Santiago Sánchez  y Martín Mocoroa