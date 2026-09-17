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    El proyecto Casupá

    Sr. director:

    Envío a usted estas palabras dirigidas al señor ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

    Con todo respeto y franqueza, hace un año y medio que venimos escuchando hablar del misterioso proyecto Casupá, niña bonita de este gobierno frenteamplista. Habiendo otras caudalosas e inagotables fuentes de agua dulce como el oceánico río Uruguay y, por supuesto, el Río de la Plata, se insiste en hacer oídos sordos a ellos matando el proyecto del gobierno anterior, ya estudiado, seguro e infinito, aún ante las más duras y prolongadas sequías, como la sufrida en 2023.

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    Para un pueblo laborioso, aquerenciado y ganadero-ovejero, con historia comprobada y feliz, se empeña su ministerio en implantar ese atropello estatal, que les arrebata por expropiación su bienestar económico y sus queridísimas escuelitas rurales y los obliga caprichosamente a repensar sus vidas y la educación de sus hijos. El sitio de Arazatí, con su normalmente “agua dulce” dista 80 kilómetros de la zona metropolitana, y Juan Lacaze, a 120, por cañerías.

    ¿Por qué usted se empeña en hacernos creer que su proyecto frenteamplista es muy superior al plan ya aprobado de la Coalición Republicana? ¡Y máxime con préstamos aprobados para ejecutarlo! ¿Por qué las razones de la oposición también son de palo?

    De verdad nos viene a la memoria la famosa frase de Cicerón en el Foro Romano: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” ¿Hasta cuándo, Ministerio de Ambiente, abusarás de nuestra paciencia?

    ¿Es o no esta actitud un capricho político inaceptable? También no puedo menos que recordar la canción criolla, que pongo en boca de los compañeros: “No venga a tasarme el campo con ojos de forastero”. ¡Así seguirán insistiendo las asambleas de vecinos del pago!

    Ángel Alfonso Jaureguy

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