El retorno del canal Magdalena

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Culminados los procesos licitatorios para el dragado y mantenimiento de los canales de la vía troncal argentina y de Martín García, ha retornado la prédica, por parte de algunos analistas, entre los que se destaca el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, de la conveniencia de construir el denominado canal Magdalena, incluso, afirman, para evitar el contralor de la navegación hacia y desde puertos argentinos que, pretendidamente, ejercería nuestro país

El proyecto de dragar en el Río de la Plata un canal próximo a la costa de ese país, al que se denominó Magdalena, a partir del Codillo, tiene larga data, incluso mi ilustre e inolvidable amigo, el capitán Horacio Salduna, hace más de 40 años en su libro El mar que no miramos, sostenía su conveniencia.

Pero el tiempo ha transcurrido, las distintas iniciativas que el gobierno argentino ha promovido al respecto no se han concretado, pero ello no ha sido obstáculo para que vuelvan a resurgir, como lo están haciendo en la actualidad. Con ese canal se pretende eludir la navegación por las proximidades del Puerto de Montevideo y por el canal de Punta Indio. Su extensión sería de 61 kilómetros y, en principio, su profundidad sería de 11 o 12 metros.

Se ha estimado el costo entre US$ 200 y US$ 300 millones de dólares y el tiempo estimado de construcción sería de dos años y medio, y mientras tanto la Argentina deberá seguir dragando el canal de Punta Indio que administra y mantiene.

En el análisis de este emprendimiento, de modo preliminar, debo descartar, por falaz, el argumento de que el Uruguay ejerce el control de la navegación en esa zona del Río de la Plata. El control lo realizan las autoridades de Prefectura argentina, en el Pontón de Recalada, a través de la navegación por el canal de Punta Indio.

Personalmente, no veo factible que se lleve a cabo ese emprendimiento por las siguientes consideraciones:

1. Deberá competir con el actual derrotero próximo a las costas uruguayas y, curiosamente, con el canal Punta Indio, al cual seguirán manteniendo, porque si la Argentina lo abandona, estará perdiendo los derechos jurisdiccionales que detenta en esa zona conforme a los arts. 12 y 15 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

2. Al respecto cabe recordar que el Dr. Felipe Michelini, cuando presidía la delegación uruguaya ante la CARP, fue enfático en establecer, en el plenario de la misma, que si Argentina abandonaba el canal Punta Indio, Uruguay iba a asumir su mantenimiento y ello fue ratificado, años más tarde, por Juan José Olaizola cuando se desempeñaba como subsecretario del MTOP.

3. El canal Magdalena no va a contar con las facilidades que tienen, en la actualidad, los prácticos que operan desde el Puerto de Buceo, ni de los servicios y suministros que los buques que esperan ingresar al Punta Indio reciben de los proveedores de Montevideo.

4. Por otra parte, pienso que no va a interesar la concesión de su dragado y mantenimiento a las empresas de dragado por su baja rentabilidad. Francisco Javier de Amorrurtu, distinguido especialista argentino, manifestó que “el mantenimiento de ese canal va a resultar la tarea más infeliz que nadie podría imaginar” y funda su aserto en las corrientes de la zona y “en un corredor de flujos que arranca al oeste del Tuyú, sube por la bahía y atraviesa a 90 grados toda la boca del estuario”. Ello implicará el depósito permanente de un enorme volumen de sedimentos en el canal proyectado con el costo consiguiente para su mantenimiento.

En cuanto a nuestro país, creo que de construirse será leve el perjuicio que puede causar.

Dr. Edison González Lapeyre