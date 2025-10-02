Elecciones en el Colegio de Abogados

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Este miércoles 8 de octubre del corriente será la próxima elección de autoridades del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU).

El Colegio de Abogados del Uruguay necesita un cambio en su conducción. Por medio de la presente, exhortamos a todos los socios a ejercer su derecho al voto y a que lo hagan por la lista 11, del lema Corriente Renovadora, con Gastón Gianero a su cabeza como candidato a presidente.

Los abogados y las abogadas estamos en la primera línea de la defensa de los derechos de todos los individuos. Nuestra labor, desde el asesoramiento hasta la asistencia y representación en procesos de naturaleza administrativa y jurisdiccionales, es esencial para el efectivo y pleno ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República. También pasan por nuestros escritorios incontables conflictos sociales que se resuelven sin tener que acudir a la órbita administrativa o judicial. La defensa de nuestra profesión es la defensa del Estado de derecho.

Nuestro rol en el sistema de Justicia nos impone ciertamente desafíos que debemos afrontar con unidad y con determinación. Debemos ser escuchados en la toma de decisiones que hacen no solo a la efectiva vigencia de nuestro sistema republicano y de los derechos que le son inherentes, sino que también a las condiciones en las que trabajamos y nos jubilamos quienes ejercemos esta profesión.

No es momento de pasar facturas ni reproches que en nada alteran la realidad ya consumada y en nada ayudan a ver con claridad hacia adelante. Los recientes acontecimientos demuestran que la unidad y la representatividad de nuestra organización gremial son fundamentales para la defensa de la abogacía y por ello debemos fortalecernos en todos los sentidos posibles.

Actualmente, hay proyectos de ley en ciernes que podrían afectar de manera directa a quienes ejercen esta profesión y a quienes están jubilados de su ejercicio, lo cual implica necesariamente que el CAU se haga presente en la discusión pública, haciéndose escuchar fuerte y claro.

Uno de los pilares fundamentales de nuestra plataforma es la firme defensa de la “caja de profesionales”, cuya sostenibilidad resulta vital tanto para los abogados en ejercicio como para quienes ya se encuentran en etapa de jubilación. La solución legal a la que se llegó este año nos obliga al seguimiento responsable de sus objetivos, lo que asegura las prestaciones actuales y la supervivencia del sistema. Consideramos imprescindible analizar a fondo el sistema en su integralidad, en busca de que los profesionales contribuyan de forma adecuada según sus ingresos, en un marco de ética y compromiso gremial, para preservar un sistema previsional históricamente defendido por nuestro colegio.

Asimismo, asumimos como responsabilidad gremial la defensa y la promoción del proyecto de reforma del Código de Proceso Penal elaborado por el CAU por entender que se trata de una herramienta clave para mejorar el funcionamiento del sistema judicial penal desde una perspectiva técnica y profesional.

Como ejemplo de normas en las que entendemos que nuestro CAU debe tener una voz clara y de peso en su discusión y definición, destacamos —entre otros— nuestra oposición al proyecto de ley que habilita la comparecencia en audiencias de conciliación ante el Ministerio de Trabajo sin la debida asistencia letrada, así como al artículo 140 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025–2030, que permite la inhabilitación de colegas sometidos a medidas cautelares, sin condena previa, entre otras, solo por mencionar casos de actualidad.

Desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano del sistema de Justicia, relanzaremos la campaña de instalación de monitores en salas de audiencia —especialmente en aquellas sin el sistema Audire—; impulsaremos gestiones para asegurar la puntualidad en el llamado a audiencia y el cumplimiento de los plazos procesales por parte de los titulares de las sedes y funcionarios, así como el control efectivo de ausencias injustificadas; promoveremos la instalación de salas de lactancia en los juzgados para garantizar condiciones dignas y equitativas a juezas, funcionarias, fiscales y abogadas. Estas acciones reflejan nuestro compromiso con la defensa integral del ejercicio profesional y son posibles con nuestra participación y colaboración.

Queremos que el Colegio de Abogados del Uruguay vuelva a brillar con los niveles de representatividad y legitimidad que marcaron su historia y su trayectoria. La profesión lo necesita y el país lo necesita.

Tenemos el mejor equipo para encarar los temas planteados. Nuestra lista está integrada por hombres y mujeres de todos los derroteros de nuestra profesión, con gran presencia de colegas jóvenes, todo lo cual nos aporta una visión amplia, integral y consensuada sobre la defensa de la abogacía.

Quienes deseen conocer nuestras propuestas con más detalle pueden acceder a nuestros perfiles en Facebook (Corriente Renovadora) y X (x.com/CteRenovadora) o contactarse con nosotros al correo [email protected].

Agrupación Corriente Renovadora, del Colegio de Abogados del Uruguay