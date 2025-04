Estrés social

Muchos estudios demuestran la influencia de diferentes factores de estrés en edades tempranas, sobre la conectividad neuronal y las consecuencias conductuales que pueden comportar (Bueno, David. 2024. Educa tu cerebro. Penguin Random House Grupo Editorial, pág. 101). El estrés influye en la conectividad de diversas áreas de la corteza cerebral relacionadas con la gestión emocional, lo que favorece comportamientos más impulsivos y un incremento en la probabilidad de sufrir estrés, ansiedad y depresión en etapas posteriores de la vida. Uno de los motivos es que se alteran los circuitos neuronales implicados en la generación de recompensas y en la anticipación de recompensas futuras, en el “estriado”, zona del cerebro que permite la motivación intrínseca (el gusto de hacer las cosas por sí mismas) y que de forma indirecta provoca una disminución del optimismo en las personas. Como desde el punto de vista neurocientífico la motivación intrínseca es el factor más determinante en el aprendizaje, es imprescindible crear contextos ecológicos para que ello suceda. De lo contrario, se está condicionando la juventud y la edad adulta de los estudiantes. Todas las situaciones de emocionalidad negativa que provocan rabia, culpa, envidia o celos imposibilitan el equilibrio emocional que se relaciona con los estados de ánimo más aptos para el aprendizaje. El ambiente en el que se educa es la piedra angular del tipo de mentalidad que se logra. Que los estudiantes alcancen una mentalidad de crecimiento no solo los afectará individualmente, también repercute en todo el entorno y en la sociedad. Coadyuva al logro de este tipo de mentalidad el humor sano y bien intencionado, y la renuncia a los resentimientos. En el año 2014, un equipo de neurocientíficos italianos demostró que el perdón devuelve el equilibrio emocional y cognitivo a quien perdona (Bueno, David. 2024. Op. cit., pág. 308).

Para la neurociencia, el perdón es el proceso emocional y cognitivo que permite erradicar la hostilidad crónica, los pensamientos obsesivos y los efectos adversos que producen. Situaciones negativas todas que afectan el desarrollo cognitivo de los jóvenes, algunos de carácter permanente y que dificultan el aprendizaje.

“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”.

Albert Einstein

Los sapiens aprendemos haciendo, reflexionando sobre lo hecho e imitando. Las neuronas espejo son las que permiten esta última forma de aprender. Fueron descubiertas por un científico italiano, que trabajando con monos percibió que estos imitaban todo lo que él hacía. Entonces investigó si en el hombre también existían estas células y comprobó que sí, que salpican diferentes partes del cerebro. Las neuronas espejo existen en todos los mamíferos, por tanto es frecuente que las mascotas “se parezcan comportalmente” a sus amos. De ahí la importancia de lo que hacen los padres, ya que su conducta enseña mucho más que sus dichos.

Ni que decir de la conducta de los profesores. He escuchado a profesores decir, como epítome de su ignorancia, que con los paros y huelgas “les enseñamos a los alumnos a que aprendan a luchar por sus derechos”, cuando el mayor derecho de los estudiantes es aprender, tener clases, cumplir horarios, disciplinar su vida. Precisamente porque a su edad su cerebro está en la etapa de mayor plasticidad, apto para aprender conocimientos, habilidades, competencias, aprender a cooperar y colaborar, aprender a confiar, a crear capital social. Los acuerdos surgen como etapa superior de la inteligencia; hay que ser inteligente y creativo para alcanzarlos, de forma tal que todas las partes salgan beneficiadas, fundamentalmente los niños y jóvenes, que son la razón de ser de la enseñanza.

Una sociedad que no aprende lo que necesita, lo que decidió que debía aprender la autoridad legítima, democráticamente electa, no tiene futuro. La educación se constituye en un derecho humano fundamental. No cualquier educación, sino la que enseñe y los estudiantes aprendan, por tanto una educación de calidad. Se sabe que hay educadores, que por suerte son muchos, que cumplen con crear las condiciones arriba enumeradas.

¿La enseñanza pública es un contexto ecológico de aprendizaje?

Se anhela que esos representantes de todos los educadores, los que vemos en los medios de difusión diariamente, estén a la altura de su rol de educadores, si es verdad que lo que realmente les interesa es educar.

Rafael Rubio

CI 1.267.677-8