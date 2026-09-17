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La semana pasada y la anterior se publicaron en este espacio cartas de mi autoría referidas a la gestión cultural. Mi intención principal era reivindicar la autonomía de la profesión frente a su instrumentalización política, cuestionando que la celebración oficial del día de la profesión reconozca por ley (20.199) de manera permanente a la figura de un político profesional y que la convocatoria del Ministerio de Educación y Cultura de este año centrara el contenido en asuntos de inclusión social, con una mesa integrada por personal en cargos de confianza política de la actual administración, dejando afuera a los verdaderos hacedores culturales y sus instituciones.

Sin embargo, debo admitir que cometí errores de enfoque. No correspondía analizar ni descalificar las trayectorias personales ni detenerme en pertenencias partidarias que nada aportan a lo intrínseco de la gestión cultural. Las cartas anteriores desviaron el foco hacia rencillas políticas y menoscabaron injustamente la figura de Gonzalo Carámbula. Por ello, no solo me retracto, sino que pido sinceras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido agraviados.

Dicho esto, sostengo que la riqueza de la cultura en Uruguay descansa en una enorme heterogeneidad que rara vez reflejan los ámbitos académicos formales de formación e investigación, públicos y privados. Esa diversidad inmensa se compone de realidades muy variadas, como las 40 agrupaciones carnavaleras de Directores Asociados de Espectáculos Carnavaleros (Daecpu), más las del interior y todas las que no están afiliadas; las 150 librerías; los 75 sellos editoriales de libros; los tres sellos discográficos y la vasta autoedición; los 244 museos; las 70 salas de teatro y sus alrededor de 80 productores de puestas en escena; las 20 productoras de espectáculos de mediana y gran convocatoria; las 150 fiestas populares; las salas de cine; los cerca de 40 recintos de artes visuales; las aproximadamente 2.000 agrupaciones musicales de todos los géneros; el ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos, Patrimonio de la Humanidad (Unesco), y los yacimientos arqueológicos, como los cerritos de indios en Rocha y el arte rupestre de Chamangá en Flores.

La gestión real ha sido impulsada históricamente por figuras que son referenciales. Entre los ausentes: Hebert Raviolo (Banda Oriental), Manuel Martínez Carril (Cinemateca) y Nancy Bacelo (Feria del Libro y Grabado). Entre los gestores privados con fines de lucro: Edmundo Canalda (Fin de Siglo), Jorge Castillo (Galería Sur) y Max (Bernardo) Glücksmann (negocio del cine período 1900-1946). Entre los activos: el productor teatral Mario Morgan; Danilo Astori Sueiro (El Ciudadano, La Trastienda, 11 festivales Primavera 0), y Francisco Armas (cines Movie). En el ámbito sin fines de lucro: María Eugenia Vidal (Subte), Mauricio Ubal (Ayuí), Pablo Casacuberta (GEN) y Héctor Guido (teatro El Galpón y tarjeta Socio Espectacular).