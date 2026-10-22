Gobernantes y candidatos

Estamos condenados, la historia se repite y las consecuencias nos condicionan. No hemos sido capaces, al menos hasta ahora, de poner límites a uno de los problemas de abuso que nos ha traído malas consecuencias y, lo que es peor e imperdonable, pérdida de oportunidades. Se trata de aquellos gobernantes o funcionarios que utilizan el cargo que ocupan para promocionarse como candidatos, en especial a la presidencia de la República. Esta mala costumbre no es privativa de un partido político, en mayor o menor medida, todos han tenido en sus filas estos postulantes. No es malo per se pretender o postularse a ser considerado para encabezar una propuesta y aspirar, por ejemplo, a la presidencia, lo deplorable es priorizar esta aspiración en detrimento del pleno ejercicio del cargo que ocupa.

En su momento, se dijo que Lombardo utilizó la presidencia de Antel para promocionarse, o Volonté en el ejercicio de su presidencia en UTE. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía son ejemplos, deplorables, de esta modalidad de hacer campaña presidencial. Vázquez, Martínez y Cosse, en una etapa de sus mandatos municipales, a juicio de muchos, priorizaron su candidatura a la presidencia al ejercicio pleno y exclusivo de sus cometidos como intendentes, lo que explica, en parte, el atraso y abandono que tiene Montevideo. Astori, desde el Ministerio de Economía, se autopromovió como presidenciable, esto hizo que sus decisiones y posicionamientos fueran cuestionados por muchos. Recordemos que, para congraciarse con “las bases”, proclamó el “espacio fiscal” para dar rienda suelta al voluntarismo compañero.

Ahora estamos ante un nuevo interesado en encabezar las listas en las próximas elecciones. Sí, es así, nuestro ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha venido experimentando una metamorfosis planificada para que las encuestas (sistema que elige y determina el candidato presidencial en el FA) lo vayan registrando y colocando con el número uno. Con antecedentes de militancia en el partido socialista, al que renunció en 2015, fue nombrado ministro de Economía, es de suponer, sin temor a equívocos, que influyó la cercanía y relacionamiento de Mujica con el Estudio Ferrere. Persona de gran formación, con mucha experiencia en los ámbitos económicos privados y, si bien ejerce la docencia, proviene del riñón del mundo empresarial al que conoce muy bien. Entonces, es en que nos basamos para lamentar que uno de los cargos más importantes para el país (para algunos, el más importante) esté nuevamente ocupado por alguien que condicionará sus decisiones a ser considerado presidenciable.

Los organismos internacionales, los fondos de inversión, las calificadoras de riesgo, los operadores bursátiles y todos aquellos que tienen algo que ver con nuestro paquete de deuda externa vienen al país, o nos llaman a Nueva York y, entre otras consideraciones, cuestionan y recriminan nuestro déficit fiscal, el pesado yunque que nos obliga a vivir de prestado con las consecuencias nefastas de pagar miles (sí, miles) de millones de dólares en intereses, creando en los hechos una Conexión Ganadera a nivel estatal. No queda otra opción que aceptar estas “recomendaciones” y tomar medidas para detener y achicar este déficit. Hay tanto para recortar en el Estado que, sin temor a exagerar, se está convirtiendo en una anarquía de oficinas y reparticiones innecesarias, solo justificables para crear más y más escritorios para los compañeros militantes, legión de asesores, piensen en los ediles de Montevideo, cinco asesores más cuatro pases en comisión, total nueve por edil, por 31 ediles son 279 más los 31 ediles y sus 93 suplentes, estamos hablando de 403 personas que, de una forma u otra, perciben remuneraciones, viáticos, viajes pagos o compensaciones del Estado, y esto es la punta del iceberg. Recortar gastos que impliquen achicar esta inmensa telaraña de cargos es muy difícil, requiere una firmeza en las manos de quienes dirigen el timón que, por consecuencias políticas, no sucederá.

Entonces, nuestro ministro propone, no sin antes reprochar a los industriales e inversores, la eliminación de los subsidios. Estos se han ido creando para intentar que nuestras exportaciones y en especial las inversiones cuenten con ayudas que tiendan a dar igualdad de condiciones frente a quienes compiten con nosotros. Pero esto no queda acá, para tener una postura y mensaje progresista, muy molesto, niega que tengamos atraso cambiario; no es necesario ser economista con un doctorado en Finanzas para darse cuenta de que todos, sí, todos los precios de la economía suben excepto el dólar, que prácticamente se mantiene estable hace años. Año tras año somos más caros en dólares o, visto de otra manera, los dólares que entran por exportaciones e inversiones cada vez tienen menos poder adquisitivo. Luego, rezongo mediante, recrimina a quienes se quejan del precio de los combustibles, a pesar de que tenemos los precios más caros del mundo, exigiendo que dejen de quejarse y trabajen más, incluso les pide más audacia y trabajo.

Desde hace un par de meses, cada aparición en los medios del ministro lleva un mensaje antiempresario, negador de la realidad y, si se quiere, descalificador, tratándolos de acomodaticios, ventajeros y dependientes del Estado. A todo esto, ni sola una palabra a sindicatos solicitándoles mesura, mayor esfuerzo, empatía con los que perciben los sueldos más bajos, en fin, tirándoles también la oreja. Pero no, repito, ni una sola mención, solo palo y palo a las patronales. En paralelo, no habrá freno desde el Ministerio al incremento del gasto en la estructura estatal, en los gastos en viajes, que suman cientos, en el achique de la flota de vehículos, en el ahorro y, en general, en tender a equilibrar ingresos con gastos. También, ya se ha vencido totalmente el freno moral que implicaba la promesa de no aumentar impuestos, toqueteando algunos, creando o retocando otros para saciar la voracidad del Estado. Oddone fue uno de los 111 economistas y profesionales que firmó la carta en rechazo al plebiscito sobre la seguridad social, donde la edad de jubilación a los 60 años era el eje, ahora desde el MEF se promueve una ley que habilita jubilarse a los 60, en mi pueblo dirían “cumpliendo con la barra”. Y me arriesgaré a hacer un vaticinio, el ministro candidato apoyará el impuesto al 1% más rico propuesto por el PIT-CNT y las “bases”, a pesar de haber dicho, en varias oportunidades, no estar de acuerdo, porque sin este apoyo no hay postulación posible. Teníamos un ministro de Economía, ahora tendremos un candidato presidencial. Ojalá me equivoque.

Daniel H. Báez