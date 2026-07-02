La bandera de Uruguay

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Por una alusión, porque en su ultima edición me contesta un señor masón (como corresponde con identidad secreta) a mi carta anterior sobre el significado del sol y del azul y blanco que los patriotas de 1825 votaron en la bandera.

La masonería ingresó formalmente a Uruguay en 1807, durante las Invasiones inglesas. Las tropas británicas de ocupación, compuestas principalmente por el cuerpo de Dragones irlandeses n.° 47, trajeron esta práctica consigo y fundaron la logia Montevideo n.° 192, marcando un hito histórico en la región.

Como en otras partes del mundo, estas sociedades secretas formaron parte de la inteligencia británica y penetraron en sociedades que, como la uruguaya, querían manejar. Estado tapón es una expresión que en Inglaterra se usa aún para Estados pequeños, manejados desde el Foreign Office para penetrar en regiones donde no hay una presencia activa de fuerzas del imperio.

Así, en la historia uruguaya, se expulsaron los masones en 1808 y no volvieron hasta las invasiones portuguesas, cuando los agentes comerciales ingleses en Montevideo pagaron un fondo de inversión en la Bolsa de Londres para financiar la contratación de fuerzas austriacas mercenarias para atacar a Artigas y su Banda Oriental. Para expulsar a Artigas a Paraguay, y después de 1828, crear por el genial lord Ponsomby un Estado tapón. Donde, como dijo en su momento el presidente Herrera y Obes, el presidente se sentía el gerente local de una compañía inglesa con directorio en Londres.

Parte de ese sentimiento es el odio a la fe, la expatriación del obispo, y que se detuviera a algunos franciscanos que debían pasar disfrazados para entrar al país. Aunque la mayoría fuera católica. Por menos, en Inglaterra martirizaron a John Fisher, Tomas Moro y miles de católicos.

En los argumentos que usa el señor MSE, creo que no leyó bien mi carta anterior, pues el sol radiante con rayos agudos y flamígeros no es el Sol de Mayo incaico y, en heráldica, es la Gloria de Dios, es decir, Jesús, como explico yo allí.

Y los argumentos masónicos que da, confirma son los inventados para con las mentiras inglesas de costumbre, 50 años después, nunca los que usaron los orientales de 1825 que en 1827 derrotaron con 3.000 bajas al ejercito portugués en Ituzaingó y levantaron la libertad, con la bandera de Uruguay flameando.

Como esa lucha entre los ilustrados masones que se las saben todas y el pueblo campesino, los indios, mestizos y mulatos amados por Artigas, causaron la peor guerra civil que ha conocido el mundo, la Guerra Grande, no quisiera entrar ahora en un duelo a sablazos o a tiros con el señor MSE. Aunque mi honra esté en juego, prefiero considerar a MSE como mi hermano separado por ideas antiguas. Y ruego que MSE en un momento pueda quitarse esos lentes, coloreados por prejuicios, para mirar la vida, abrir la mente y un día ver, como nos enseña Jesús, un camino nuevo, un camino a la verdad, un camino a la vida.

Para construir una sociedad nueva, bien cimentada en la roca, basada en valores, donde cada hombre, cada mujer y cada infinitamente pequeño nuevo ser humano sea mi hermano.

Ing. José M. Zorrilla