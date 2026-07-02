  • Cotizaciones
    jueves 02 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La selección uruguaya y los campeonatos mundiales de fútbol

    Sr. director:

    En el espacio disponible intentaré ser objetivo.

    Olimpíada 1924, Colombes, París, Francia.

    Leé además

    Juan Martin Jorge

    La selección uruguaya y la meritocracia
    Pedro Michelini Lerena

    La hidrovía y la diplomacia de los países pequeños

    En 1923, el Dr. Atilio Narancio, directivo del fútbol uruguayo, prometió a un grupo de jugadores que, si ganaban la Copa América, los llevaría a disputar la Olimpíada referida. Cumplió su promesa. Para cubrir los gastos del viaje y estadía, hipotecó parte de sus bienes personales (su vivienda). La delegación viajó en barco, Desirade, en tercera clase. Llegados a España disputaron encuentros de fútbol con equipos locales para entrenarse y obtener dinero para la estadía, viajar a París y alojarse allí durante el torneo. Ganaron todos los partidos jugados. En Colombes, se consagraron campeones olímpicos. El director técnico y kinesiólogo fue el Sr. Ernesto Fígoli.

    En 1928, Uruguay defendió su título olímpico en Ámsterdam, Holanda. Disputó la final con Argentina en dos encuentros, el primero fue un empate, en el segundo triunfó Uruguay. El DT fue el Sr. Primo Gianotti, su asistente y kinesiólogo el mencionado Sr. Ernesto Fígoli.

    En este contexto, la FIFA realizó el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Montevideo, en 1930. Se construyó el Estadio Centenario. Uruguay se consagró nuevamente campeón; la final fue con Argentina. El DT fue Alberto Supicci.

    De la lectura surge que en las tres instancias el equipo resultó invicto. En todas ellas el capitán del equipo fue el Sr. José Nasazzi. Se sumaron otros cinco jugadores : José Leandro Andrade (“la Maravilla Negra”, según el periodismo), Pedro Cea, Pedro Petrone (goleador del torneo 1924), Héctor Scarone (el Mago) y Santos Urdinarán. Fueron tricampeones mundiales de fútbol en torneos consecutivos. Actuaron en dos de los campeonatos los señores Pedro Arispe, Héctor Castro, Lorenzo Fernández, Álvaro Gestido, Andrés Mazali, Ángel Melogno y Ángel Romano. Uruguay fue el monarca del fútbol mundial durante 10 años, entre 1924 y 1934, año del Segundo Campeonato Mundial de Fútbol FIFA, al que nuestro país no concurrió.

    Campeonato Mundial de Fútbol FIFA, 1950, Brasil.

    Uruguay se coronó nuevamente como campeón. El DT fue el Sr. Juan López Fontana. El capitán del conjunto fue el Sr. Obdulio Jacinto Muiños Varela. En ninguna de estas instancias los jugadores ni el DT recibieron retribuciones económicas oficiales pactadas con anticipación.

    Saludos cordiales.

    Jorge Vercelli Retta

    La información general planteada fue resumida de Wikipedia: https://www.auf.org.uy juegos-olímpcos-1924

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Discapacidad

    Fallo intima al Estado a otorgar el carné de transporte gratuito a 40 personas con discapacidad

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones exteriores

    Uruguay tendrá como “principal prioridad” en el Mercosur aplicar el acuerdo con la UE, que sigue sin consenso sobre sus cuotas

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi, en el último Consejo de Ministros.

    El gobierno enfrenta el desafío de aprobar dos proyectos centrales con un Parlamento más hostil

    Por Redacción Búsqueda
    La Junta Nacional de Drogas quiere trabajar más cerca de la Policía Nacional en el combate contra grupos locales que comercializan droga. 

    La Junta Nacional de Drogas busca colocarse al frente de la lucha contra las organizaciones criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la DGI. 

    Impuestos: DGI empezó a requerir información a plataformas digitales que intermedian en alquileres

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau