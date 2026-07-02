La selección uruguaya y los campeonatos mundiales de fútbol

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En 1923, el Dr. Atilio Narancio, directivo del fútbol uruguayo, prometió a un grupo de jugadores que, si ganaban la Copa América, los llevaría a disputar la Olimpíada referida. Cumplió su promesa. Para cubrir los gastos del viaje y estadía, hipotecó parte de sus bienes personales (su vivienda). La delegación viajó en barco, Desirade, en tercera clase. Llegados a España disputaron encuentros de fútbol con equipos locales para entrenarse y obtener dinero para la estadía, viajar a París y alojarse allí durante el torneo. Ganaron todos los partidos jugados. En Colombes, se consagraron campeones olímpicos. El director técnico y kinesiólogo fue el Sr. Ernesto Fígoli.

En 1928, Uruguay defendió su título olímpico en Ámsterdam, Holanda. Disputó la final con Argentina en dos encuentros, el primero fue un empate, en el segundo triunfó Uruguay. El DT fue el Sr. Primo Gianotti, su asistente y kinesiólogo el mencionado Sr. Ernesto Fígoli.

En este contexto, la FIFA realizó el Primer Campeonato Mundial de Fútbol en Montevideo, en 1930. Se construyó el Estadio Centenario. Uruguay se consagró nuevamente campeón; la final fue con Argentina. El DT fue Alberto Supicci.

De la lectura surge que en las tres instancias el equipo resultó invicto. En todas ellas el capitán del equipo fue el Sr. José Nasazzi. Se sumaron otros cinco jugadores : José Leandro Andrade (“la Maravilla Negra”, según el periodismo), Pedro Cea, Pedro Petrone (goleador del torneo 1924), Héctor Scarone (el Mago) y Santos Urdinarán. Fueron tricampeones mundiales de fútbol en torneos consecutivos. Actuaron en dos de los campeonatos los señores Pedro Arispe, Héctor Castro, Lorenzo Fernández, Álvaro Gestido, Andrés Mazali, Ángel Melogno y Ángel Romano. Uruguay fue el monarca del fútbol mundial durante 10 años, entre 1924 y 1934, año del Segundo Campeonato Mundial de Fútbol FIFA, al que nuestro país no concurrió.

Campeonato Mundial de Fútbol FIFA, 1950, Brasil.

Uruguay se coronó nuevamente como campeón. El DT fue el Sr. Juan López Fontana. El capitán del conjunto fue el Sr. Obdulio Jacinto Muiños Varela. En ninguna de estas instancias los jugadores ni el DT recibieron retribuciones económicas oficiales pactadas con anticipación.

Saludos cordiales.

Jorge Vercelli Retta

La información general planteada fue resumida de Wikipedia: https://www.auf.org.uy juegos-olímpcos-1924