La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ha estado atravesando una crisis financiera profunda durante varios años. Esta situación se debe a una combinación de factores, incluyendo desequilibrios demográficos (más jubilados por menos activos), problemas de gestión y un marco normativo que no se ajusta a la realidad actual. En este contexto, los principales actores han desarrollado diversas estrategias.

Se han observado ejemplos de que tanto los directores de la CJPPU como integrantes del gobierno nacional han utilizado, o al menos señalado enfáticamente, el riesgo existencial del sistema de jubilaciones y pensiones como una herramienta de negociación para obtener mejores condiciones en el rescate o en las reformas necesarias ante un riesgo existencial de la caja, lo que se ha convertido en un elemento central de las negociaciones.

Tanto los directores de la CJPPU como los representantes del gobierno y las autoridades gremiales utilizan la inminencia del colapso y sus graves consecuencias para presionar por sus intereses y lograr acuerdos que, de otra forma, podrían ser más difíciles de alcanzar. Es una dinámica de “negociación bajo amenaza”, en la que la supervivencia del sistema es el argumento más fuerte. Se trata de una táctica que implica llevar a la organización a una situación al límite de una catástrofe o colapso, con el objetivo de presionar a las otras partes.

¿Qué ha cambiado en este caso de estudio de la “caja profesional”, respecto de las crisis de Enron, Odebrecht, Pluna y Gas Sayago? Analizamos esas cuatro crisis después de que habían terminado. Hicimos de manera sistemática el análisis forense de un conjunto de proyectos fallidos, que fueron devorados por las circunstancias. Se trata de casos distantes en el espacio y el tiempo, pero que son muy ilustrativos de finales trágicos.

Pero en el caso de la CJPPU, la “tragedia” está ocurriendo ahora mismo y su desenlace es todavía incierto. En forma preliminar, podríamos decir que en pocos meses estos riesgos existenciales se materializarían y la caja no podría hacer frente a sus obligaciones. Varias proyecciones dicen que para el próximo invierno, la caja ya no podrá pagar los beneficios a sus jubilados y pensionistas.

Los estudios que consultamos indican que deberán buscarse reformas que hagan posible el “rescate” o “salvataje” de la “caja profesional”. ¿Cuál es la alternativa para el futuro? No lo sabemos. Pero la continuidad de la caja con algunos retoques no parece ser el mejor camino. Ahora buscamos soluciones al borde del abismo, para manejar este elefante negro.

Se trata de un riesgo que todos conocíamos, pero que los agentes encargados de gobernar en los gobiernos nacionales y la CJPPU no han querido encarar. Personalmente me afilio a la idea de que la crisis de la CJPPU es un elefante negro. Un riesgo ampliamente conocido, ante el cual los agentes del gobierno nacional y de la administración de la caja no han querido pagar el costo de conjurarlo.

La forma en que se concrete ese colapso o este rescate en curso no solo afectará a la caja, sino a todo el sistema previsional uruguayo, y para nada descartamos un impacto sistémico. Impactará también sobre la confianza que tengan los uruguayos en la institucionalidad democrático-republicana, que es un fundamento basal del sustento de nuestra nación.

¿Cuál podría ser el desenlace en el correr del presente año? Considerando la información disponible y la dinámica de “funambulismo” en Uruguay (donde históricamente se suelen evitar los colapsos totales en situaciones de alta presión, aunque sea con soluciones “parche”), las consultas que realizamos estas semanas sugieren que el desenlace más probable para el correr del presente año es hacer un remiendo atado con alambres en el sistema.

Aparentemente, se logrará una ley de rescate y la caja evitará la cesación de pagos inminente en junio/julio de 2025. Los expertos maquinales consideran que esta solución será el resultado de una negociación tensa y prolongada, que probablemente incluirá un aporte estatal condicionado y algún nivel de sacrificio por parte de los profesionales (ya sea en aportes, edad de retiro, o beneficios). Veremos.

Estamos casi convencidos de que no se logrará desarrollar una solución ideal a largo plazo, y la sostenibilidad de la caja seguirá siendo un tema de debate y preocupación, requiriendo de futuras intervenciones. No está bien actuar de esta manera. ¿Quién gana con estos bloqueos por 10 años? Nadie. La confianza seguro que se recuperará parcialmente, pero la “herida” de la crisis no sanará completamente en muchos años.

El pueblo está mirando lo que van a hacer y tomará nota.

Nota: gran parte de estos aportes teóricos y prácticos sobre funambulismo estratégico fueron desarrollados por Carlos Petrella y Carlos Tessore sobre la base de una investigación documental profunda, decenas de entrevistas con referentes e intercambios con una IA generativa para hacer diagnósticos y predicciones.

Carlos Petrella

CI 1.308.975-0