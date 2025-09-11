La calle Palmar

Sr. director:
No, Guillermo Facello. Andes es Andes y Palmar es Palmar. No debe modificarse el nombre de ninguna calle. Proponga denominar Óscar Magurno a una calle sin nombre, que hay miles. La función principal del nomenclátor es orientar, no homenajear.
Eduardo Cánepa