La cobertura de Israel

Desde que el Dr. Ramón Díaz fundó este semanario, soy un lector habitual debido a la excelente calidad de la información que brinda: imparcial y equilibrada. Incluso en las peores épocas de la dictadura, Búsqueda no cedió ante el bárbaro gobierno.
Soy judío y tengo mucha familia en Israel. Todos estamos en desacuerdo con el actual gobierno israelí, pero eso no justifica de ninguna manera que el único país judío en nuestro planeta desaparezca (“desde el río hasta el mar”).
En el último número de Búsqueda-Galería, me encontré con tres artículos en contra y uno a favor de Israel. Si fuera fútbol, sería un partido perdido, pero este no es el caso. Quisiera poder seguir confiando en mi querido semanario.
Saludos cordiales.
Elias Birn