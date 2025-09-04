La declaración de la Comisión Directiva del Centro de Navegación

Nunca ataqué al Centro de Navegación como institución, a la que le reconozco una enorme importancia en el desarrollo portuario de nuestro país; lo que hice fue formular críticas a algunas de sus posiciones sobre temas portuarios, pero sin entrar al agravio personal.

Las ideas y las opiniones se contestan con ideas y opiniones contrapuestas, no con agravios; los hechos que se consideran falsos se contestan adjuntando las pruebas de su falsedad, no con afirmaciones genéricas. Por ello sorprende que una institución señera del desarrollo marítimo y portuario, como sin duda lo es el Centro de Navegación, a través de su directiva haya incurrido en esta declaración que sorprende por su tono personal y agraviante.

Comprendo que algunos de sus directivos puedan estar molestos por mis críticas, así, por ejemplo, cuando formulé comentarios respecto a los errores cometidos en el contrato con TCP-Katoen Natie del 25 de febrero de 2021 y en los decretos 114 y 115 de abril de ese año, y ahora cuando pongo en evidencia un incumplimiento de más de dos años en las obras comprometidas en ese contrato, es razonable que el vicepresidente de esa Comisión Directiva, que es el gerente institucional de TCP-Katoen Natie, el Sr. Fernando Correa, se haya sentido molesto, pero de allí a trasladar su molestia a una declaración como la que comento creo que es ir demasiado lejos.

Soy una persona de origen muy humilde, comencé a trabajar a los 14 años y quitándole horas al descanso y con enorme sacrificio, logré graduarme de abogada y hacer, posteriormente, el curso y graduarme como magíster en Logística Marítima y Portuaria en la Universidad de Valencia, pero no soy una especialista de escritorio, estoy todos los días en el recinto portuario, tratando de llevar el pan a mi casa, cambiando ideas con los operadores y con los trabajadores portuarios, por eso no me van a callar este tipo de ataques, seguiré diciendo lo que considero correcto, pese a quien pese.

Debo agregar algo sorprendente, lo que quiso ser un ataque personal de la Comisión Directiva del Centro de Navegación se convirtió en un estímulo para que continúe con el derrotero que vengo siguiendo. Nunca pensé que los comentarios que yo pudiese realizar tuvieran tanta trascendencia; personalmente, no ocupo ningún cargo público, ni tampoco en cualquier otra institución de relevancia en el ámbito marítimo y portuario, soy una simple ciudadana de a pie que tiene el derecho de emitir opiniones sobre los temas de su especialidad y esa nota me ha puesto en un escenario al que nunca pensé que podía estar y ha dado lugar a múltiples notas de apoyo y respaldo, nacionales y extranjeras, que me han halagado particularmente y que mucho agradezco.

Realmente, sorprende que, cuando esa Comisión Directiva debiera estar ocupándose del deterioro que está sufriendo la operativa del Puerto de Montevideo, analizando si las tarifas de TCP tienen incidencia en ese estado de situación, de lo que está aconteciendo en el Ciadi, de la propuesta de una terminal polivalente de Montecon en los muelles públicos, en las dificultades para alcanzar los 14 metros de profundidad del canal de acceso al Puerto de Montevideo, en la necesidad de concertar acuerdos con TCP-Katoen Natie ante su incumplimiento, frente a todos estos temas que son muy relevantes, que se ocupen de mí, que soy una persona sin importancia, que ha hecho planteos que cayeron siempre en saco roto, por un lado sorprende, pero por el otro, es una distinción que, debo reconocer, no merezco.

Por último, solo me resta reiterar que a las ideas se las combaten con otras ideas, a los argumentos con otros argumentos y a los hechos con otros hechos. Los agravios e insultos, cuando se emiten en representación de una institución, agravian a esa institución.

Dra. Silvia Etchebarne Vivian