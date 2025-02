La despenalización del aborto II

¿“Algo que es una política pública” puede violar los derechos humanos? La respuesta es: ¡no! ¡Precisamente es al revés! Los derechos humanos condicionan el contenido de las acciones definidas como políticas públicas, impidiendo que aquellos sean vulnerados. El primer derecho humano es a vivir en el vientre materno, nacer y seguir el proceso de la vida. Por lo que, si una política pública atenta contra la vida de los uruguayos, no puede estar vigente.

Con relación a que abortar es un derecho de las mujeres, hay que recordar y hacerlo patente ante declaraciones o acciones que expresen lo contrario que matar no es un derecho. Uruguay abolió la pena de muerte el 23 de setiembre de 1907 mediante la Ley N° 3.238.

Uruguay necesita políticas públicas que amparen a las mujeres que están solas, que cursan un embarazo inesperado. No matar al niño por nacer, porque luego de la concepción la mujer alimenta un ser vivo de su misma especie. No tomar el que creen es el camino fácil, matando. Nuestro país necesita apoyar a aquellos matrimonios que quieren tener hijos para que sí lo puedan hacer. Uruguay no necesita las mal llamadas políticas públicas que matan, sino las que promueven y salvan vidas.

Gianella Aloise-Pons