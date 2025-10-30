  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    La despenalización del aborto

    Sr. director:

    Trece años pasaron desde que una mayoría circunstancial, que se conformó por un solo voto de diferencia, marcó a Uruguay y lo convirtió en un país que permite matar a los concebidos. Hoy, 17 de octubre de 2025, se cumplen 13 años de la aprobación de la ley que dieron en llamar Interrupción Voluntaria del Embarazo o, por su sigla, IVE.

    Roberto Markarian

    Del exrector de la Universidad de la República Roberto Markarian
    Nilo Pérez

    El caso Cardama

    Entre gallos y medianoches —porque el proceso terminó en la noche, con muchas personas alrededor del Parlamento que queríamos saber qué sucedía adentro—, una mayoría circunstancial, que se conformó por un voto de diferencia de quienes estuvieron a favor de legalizar el aborto, nos trajo hasta aquí.

    Desde aquella noche muchas vidas han acabado en el resumidero, sí, han sido desechadas como el cuerpo humano expulsa el dióxido de carbono, el sudor, la orina y las heces. Las cifras oficiales, hasta fines del año 2024, dicen que han muerto, víctimas de aborto, 117.863 niños por nacer.

    Desde aquella noche muchas mujeres sufrieron, sufren y sufrirán las consecuencias de haber matado a su hijo.

    Quienes dicen que no hay consecuencias por matar a un concebido en el vientre o, como dice el subsecretario de Salud, que las consecuencias son leves y pasajeras deberían conocer el estudio publicado en julio de este año por la Revista de Investigación Psiquiátrica sobre aborto inducido e implicaciones para la salud mental a largo plazo, un estudio de cohorte de 1,2 millones de embarazos en Quebec, Canadá, que siguió a las pacientes durante un máximo de 17 años después del aborto. Las mujeres de Uruguay están sufriendo las mismas consecuencias que las mujeres de Quebec; las tasas de hospitalización de la salud mental son más altas después del aborto que los partos; el riesgo es elevado para trastornos psiquiátricos, consumo de sustancias e intentos de suicidio, etc.

    ¿Cuál es la salida para este grave problema? ¡Volver atrás! ¿Cómo volvemos atrás? Derogando la ley de aborto, volviendo a respetar lo que establece la Constitución de la República, reconociendo en todos los niveles, políticos, sociales, educacionales, el valor supremo de la vida humana, amparando a la mujer que cursa un embarazo inesperado, esto es posible, actualmente se hace y se puede seguir haciendo en este país.

    Solo así podremos caminar con la frente en alto, sabiendo que estamos haciendo lo que debemos, cuidando a los débiles y desamparados, y no dejándonos llevar por un procedimiento express que mata y condena desde que una mayoría circunstancial lo legisló.

    Gianella Aloise

    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga