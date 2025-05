La entrevista con Cecilia Roth

Me refiero en esta carta a la entrevista realizada a la actriz Cecilia Roth en la revista Galería Nº 2.325 del 30 de abril de 2025. Esperaba más de quien que ha actuado bajo la dirección de muy talentosos directores. Lo que leí fue una serie de lugares comunes propios de publicaciones de autoayuda, y para ejemplo reproduzco una respuesta destacada en la página 36: “Hay que operarse de la culpa”. También me “empalagó” la pregunta que se le hizo al comienzo de la segunda columna de la página 25: “¿Seguís apostando al amor?”; ni hablar de la respuesta, que estuvo a tono pero con un dejo de rebeldía. En lo político no voy a entrar, cada cual piensa lo que quiere. Sin embargo, debo mencionar su muy oportuna preocupación por los pobres, ya que al día siguiente era 1º de mayo. Trato de ponerme en su lugar, el esfuerzo que habrá hecho desde el Radisson Victoria Plaza.