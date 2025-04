La escritura en el muro

Más cerca nuestro, en el tiempo y en el espacio, allí por el parque Rodó, más concretamente en la calle Sarmiento, campeó por un tiempo un grafitero, insigne humorista y ocurrente.

Recuerdo que, cuando estaba en obra el Tren Fantasma y no se terminaba nunca (como todas las obras en nuestro país), el muro de nuestro artista decía: “¡Tren fantasma ya!”. Y otra vez, con genial ironía: “Si Groucho hubiera escrito ‘El capital’, el mundo sería otra cosa”.

Pero el grafiti que hoy me viene a cuento lo pintó el buen hombre durante una campaña electoral, de esas que terminan abrumando con tanto bochinche, y decía: “Basta de realidades, solo escucho ilusiones”.

¿Habrá algo más yorugua?

El País (9/4/2025) transcribe declaraciones del ministro de Economía, que propone “no achicar el sector público ni afectar los intereses de la gente”, a la vez de invertir y crecer.

Nuestro amigo el grafitero estará feliz.

No es que al Uruguay le esté faltando un Daniel que le interprete la escritura con honestidad y realismo. En lo que va del año se lo he oído decir, o lo he leído, a economistas del CED, de Exante, del Ceres, de la Universidad Católica, de la Academia de Economía, y seguramente haya otros. Con apenas diferencias de enfoques y de énfasis, todos coinciden en que así no va más, que estamos retrocediendo. Que, como Baltasar, vivimos en exceso (de nuestras posibilidades y de nuestras obligaciones, hacia nuestros semejantes y hacia las futuras generaciones).

Hay escrituras y escrituras.

Ignacio De Posadas