    jueves 02 de octubre de 2025

    La Fiscalía de Corte

    Sr. director:

    Parece redundante expresar lo que supone el atentado a la fiscal general; cualquier ciudadano de buena fe coincidirá en el rechazo absoluto. Todo el “sistema político” se ha manifestado —como no podía ser de otra forma— en total solidaridad y respaldo a la mencionada jerarca.

    Sin perjuicio, seguramente, esto es insuficiente. Qué bueno sería, si se le quiere dar un verdadero apoyo a su gestión y, a su vez, a la Fiscalía General, nombrarla fiscal general titular. Es una oportunidad que los partidos políticos no deberían dejar pasar: mandarían una señal a la sociedad toda y, en particular, al crimen organizado.

    Llevamos años sin un acuerdo político para cubrir ese relevante cargo público, entre otros, lo que no es nada auspicioso. No conozco a la mencionada magistrada ni, obviamente, nada suma una opinión personal, pero imagino que somos muchos los que veríamos ese gesto como señal de madurez y responsabilidad republicana.

    Este repudiable atentado supone un punto de inflexión, no se necesita ser gran analista para advertirlo. Los poderes del Estado deberán tomar debida nota, sin demoras.

    Salvando obvias distancias, a fines de los años 60, cuando la guerrilla terrorista asolaba el país, las respuestas y reacciones institucionales llegaron tarde, lo que devino en mayores costos y dolor para la República.

    Esperemos que los responsables de la defensa de la paz, la seguridad y el orden público estén a la altura de sus obligaciones y deberes.

    El tiempo apremia.

    Carlos Abdala Schwarz

    CI 1.310.044-5

