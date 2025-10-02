La Fiscalía de Corte

Sr. director:

Parece redundante expresar lo que supone el atentado a la fiscal general; cualquier ciudadano de buena fe coincidirá en el rechazo absoluto. Todo el “sistema político” se ha manifestado —como no podía ser de otra forma— en total solidaridad y respaldo a la mencionada jerarca.

Sin perjuicio, seguramente, esto es insuficiente. Qué bueno sería, si se le quiere dar un verdadero apoyo a su gestión y, a su vez, a la Fiscalía General, nombrarla fiscal general titular. Es una oportunidad que los partidos políticos no deberían dejar pasar: mandarían una señal a la sociedad toda y, en particular, al crimen organizado.

Llevamos años sin un acuerdo político para cubrir ese relevante cargo público, entre otros, lo que no es nada auspicioso. No conozco a la mencionada magistrada ni, obviamente, nada suma una opinión personal, pero imagino que somos muchos los que veríamos ese gesto como señal de madurez y responsabilidad republicana.

Este repudiable atentado supone un punto de inflexión, no se necesita ser gran analista para advertirlo. Los poderes del Estado deberán tomar debida nota, sin demoras.