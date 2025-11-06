  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La inseguridad en Durazno

    Sr. director:

    En los rincones más olvidados de Durazno, la inseguridad no es una sensación. No es una percepción. Es una realidad. Una realidad que se palpa, que se sufre, que se teme. Mientras se debaten titulares, allá la gente se encierra antes del anochecer. No por precaución, sino por miedo. Miedo real. Miedo cotidiano.

    Leé además

    Jorge Cassinelli

    La Secretaría de Litigio Estratégico del Estado
    Silvia Suárez

    Accidente fatal en Maldonado

    Y el sistema, ese que debería protegerlos, ¿qué hace? Nada. Observa. Contempla. Se cruza de brazos ante el clamor de los ciudadanos. El Estado, convertido en un espectador mudo del drama que él mismo ha provocado.

    En esos pueblos, la sensación de abandono es asfixiante. No hablamos de casos aislados, sino de una rutina de vulnerabilidad. Los ciudadanos aún confían —todavía, milagrosamente— en las instituciones. Pero acuden a la Justicia y se topan con un muro. Con el silencio. Con la nada. No hay avances. No hay soluciones. No hay justicia. Solo hay promesas huecas, expedientes que duermen, funcionarios que miran hacia otro lado. Una inoperancia que roza, sí, lo insoportable.

    Y lo peor —porque siempre hay algo peor— no es solo la ineptitud. Es la corrupción. Una corrupción que no es marginal, sino estructural. Un sistema viciado, diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los débiles. El acceso a la Justicia no depende de la verdad, sino del dinero. No depende de la equidad, sino de las influencias. Los poderosos compran impunidad. Los débiles, resignación.

    ¿Y ustedes? ¿Van a seguir mirando hacia otro lado? ¿Van a seguir justificando la doble moral de un sistema que se arrodilla ante los corruptos y desprecia a las víctimas?

    Esto no es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de dignidad. Porque un pueblo que vive con miedo, que sabe que el sistema está diseñado para fallarle, es un pueblo traicionado.

    Ha llegado la hora. La hora de asumir responsabilidades, de dejar de hablar y empezar a actuar. La hora de limpiar el sistema judicial de su corrupción, de su mediocridad, de su complacencia. Durazno no merece promesas, merece resultados. No merece discursos vacíos, sino reformas profundas. No merece resignación, sino esperanza. Y esa esperanza solo renacerá cuando las instituciones vuelvan a servir a quienes deben servir: al ciudadano, al honesto, al justo y al valiente.

    Manuela Pessano Gamarra

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estafa

    Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
    Video

    El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

    Por Redacción Búsqueda
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno
    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Montevideo. 

    Autoridades y el sistema de justicia señalan un avance del crimen organizado, pero las causas se redujeron en 2024

    Por Macarena Saavedra