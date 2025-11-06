La inseguridad en Durazno

Sr. director:

En los rincones más olvidados de Durazno, la inseguridad no es una sensación. No es una percepción. Es una realidad. Una realidad que se palpa, que se sufre, que se teme. Mientras se debaten titulares, allá la gente se encierra antes del anochecer. No por precaución, sino por miedo. Miedo real. Miedo cotidiano.

Y el sistema, ese que debería protegerlos, ¿qué hace? Nada. Observa. Contempla. Se cruza de brazos ante el clamor de los ciudadanos. El Estado, convertido en un espectador mudo del drama que él mismo ha provocado.

En esos pueblos, la sensación de abandono es asfixiante. No hablamos de casos aislados, sino de una rutina de vulnerabilidad. Los ciudadanos aún confían —todavía, milagrosamente— en las instituciones. Pero acuden a la Justicia y se topan con un muro. Con el silencio. Con la nada. No hay avances. No hay soluciones. No hay justicia. Solo hay promesas huecas, expedientes que duermen, funcionarios que miran hacia otro lado. Una inoperancia que roza, sí, lo insoportable.

Y lo peor —porque siempre hay algo peor— no es solo la ineptitud. Es la corrupción. Una corrupción que no es marginal, sino estructural. Un sistema viciado, diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los débiles. El acceso a la Justicia no depende de la verdad, sino del dinero. No depende de la equidad, sino de las influencias. Los poderosos compran impunidad. Los débiles, resignación.