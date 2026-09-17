La ley de despenalización del aborto

Sr. director:
Sr. director:
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En la edición del 10/09/26, sección Cartas al director, pág. 45, se objeta la mal llamada “ley del aborto”. Se llama Ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Esta ley no promueve el aborto sino que lo despenaliza. La ley respeta la decisión de la mujer, quien tendrá sus motivos. Eso pertenece a su intimidad y estoy de acuerdo en que se eliminen todos los pasos previos para cumplir su voluntad.
Todas las situaciones límite, y esta lo es, no pueden ser juzgadas. Por ejemplo, comer carne humana en caso de hambre, delatar bajo tortura.
Así lo entendió la sociedad uruguaya cuando no apoyó la iniciativa de referéndum para derogarla.
MSE