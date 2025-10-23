  • Cotizaciones
    La ley de eutanasia (III)

    Sr. director:

    Al aprobar el proyecto de “ley de eutanasia”, el Senado ha puesto a médicos, enfermeros y pacientes en una situación imposible. Los médicos y enfermeros tienen que decidir si van a asesinar a los pacientes o van a presentar objeción de conciencia. Los pacientes tienen que convivir con la idea de que los que los atienden pueden matarlos.

    La aprobación de este proyecto de ley ha dado un golpe mortal a la profesión médica en nuestro país, cambiando esencialmente su significado. De ser un defensor de la vida, el médico pasa a ser un técnico de la vida y de la muerte.

    La imagen del profesional de la salud sufrirá inevitablemente. Al ver a un médico o un enfermero, vendrá inevitablemente a la mente la pregunta de a cuántas personas habrá matado.

    El gremio médico no supo defender adecuadamente su profesión cuando tuvo la oportunidad. Y eso significaba también defender a los pacientes, porque a la mala imagen del personal de salud es lógico que siga la dificultad en la población para asistir a un centro médico.

    En ese sentido, el daño que han hecho al país los legisladores que votaron a favor de este proyecto de ley es irreparable.

    Néstor Martínez

