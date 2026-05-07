La política cultural del gobierno

Yo me pregunto: ¿alguien sabe qué es la cultura? ¿Por qué hay que consumir cultura? ¿Alguien puede decirme para qué me sirve consumir cultura? ¿Alguien puede confirmarme si soy culto? ¿Alguien puede decirme si hay alguien en este mundo que pueda no ser culto? ¿Alguien puede medir con un culturómetro el nivel de cultura que uno tiene? ¿Alguien me puede decir si puedo tener cultura sin haber pensado jamás en tener cultura? ¿Alguien puede decirme si alguien puede tener cultura sin haber consumido cultura yendo a apreciar los bienes culturales? ¿Alguien puede puede decirme si alguien puede tener cultura sin haber leído jamás un libro y sin haber entrado jamás a un museo? ¿Alguien puede decirme si alguien por haber leído un libro o ido a un museo ya es culto? ¿Alguien puede decirme si la cultura es un estilo de vida? ¿Alguien puede explicarme si la cultura tiene que ver con las clases sociales? ¿Alguien puede explicarme si la cultura tiene que ver con el poder? ¿Alguien puede explicarme si la cultura tiene que ver con la procedencia? ¿Alguien puede explicarme si la cultura tiene que ver con los afectos? ¿Alguien puede explicarme de qué le sirve a un pobre ir a un museo? ¿Alguien puede explicarme de qué le sirve a un rico ir a un museo? ¿Alguien puede explicarme si se puede ser inculto? ¿Alguien puede explicarme si se puede ser culto sin tener una tradición de clase? ¿Alguien puede decirme si la cultura es una tendencia de moda? ¿Alguien puede decirme si la cultura tiene que ver con la sensibilidad? ¿Alguien puede decirme qué es una persona culta? ¿Alguien puede decirme si hay una cultura alta? ¿Alguien puede decirme si hay una cultura baja? ¿Alguien puede decirme por qué no hay un museo de la cultura baja? ¿Alguien puede decirme por qué no hay un museo de la cultura pobre? ¿Alguien puede decirme por qué no hay un museo de cualquier cosa donde haya comunidad de algún tipo? ¿Alguien puede decirme si la cultura transmite valores? ¿Alguien puede decirme si la cultura transmite valores de clases dominantes? ¿Alguien puede decirme si la cultura es un espejo institucional para que se vean reflejadas las clases dominantes? ¿Alguien puede decirme si ir a un museo sirve de algo para que la gente viva mejor? ¿Alguien puede decirme cuánto cuesta mantener los museos abiertos? ¿Alguien puede decirme cuánto cuesta mantener un ministerio de cultura? ¿Alguien puede decirme si un ministerio de cultura se ocupa de toda la cultura o solo de mantener los bienes culturales de la cultura dominante? ¿Alguien me puede decir si la accesibilidad a un museo hace de por sí que esos bienes sean para todas las clases sociales? ¿Alguien puede decirme si ir a un museo por cualquier razón equivale a ir a un museo? ¿Alguien puede decirme qué piensa el ministro de Cultura sobre la cultura? ¿Alguien puede decirme si la cultura debe ser el reflejo de su tiempo? ¿Alguien puede decirme si la cultura tiene que resistir a los cambios culturales? ¿Alguien puede decirme si la cultura debe mostrar el buen gusto? ¿Alguien puede decirme qué es el buen gusto? ¿Alguien puede decirme qué es una industria cultural? ¿Alguien puede decirme qué es el consumo cultural? ¿Alguien puede decirme por qué me tiene que interesar la cultura de ir a apreciar un cuadro a un museo si no me interesa ir a apreciar un cuadro a un museo? ¿Alguien me puede decir por qué es más importante apreciar a los gauchos de Blanes que a Fernando Morena? ¿Alguien puede decirme por qué es más importante La revista de 1885 que Obdulio Varela en el Maracaná?

Ricardo Lanzarini