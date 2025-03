La política exterior uruguaya

En el año 2004, tuve el honor de dictar, en la Academia de La Haya de Derecho Internacional, un curso sobre transporte marítimo y régimen portuario (Transport Marítime et Régime Portuaire) y al ser presentado, en mi primera clase frente a 200 alumnos, se destacó que procedía de un país con personalidades, en el campo del derecho internacional, como José Batlle y Ordóñez, Baltasar Brum, Alberto Guani y Eduardo Jímenez de Aréchaga. Puedo asegurarles que me emocioné profundamente por la responsabilidad que ello implicaba y por la mención a esos ilustres compatriotas que no esperaba fueran citados en esas circunstancias.