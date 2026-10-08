La política y la gente

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En estos días, buena parte de las noticias políticas vuelven a estar ocupadas por declaraciones, cruces entre dirigentes, respuestas a declaraciones y discusiones sobre discursos, estrategias y posicionamientos. Las recientes controversias entre referentes de distintos sectores son apenas un ejemplo de una dinámica que forma parte, casi naturalmente, de la conversación política.

Todo eso forma parte de la política. Pero cabe preguntarse si, en medio de tanta discusión sobre la política, no estamos perdiendo de vista aquello que debería estar en su centro: la vida de las personas.

Existe una agenda que rara vez ocupa los titulares con la misma intensidad. Es la de quienes todos los días trabajan, llevan a sus hijos a la escuela, cuidan a sus padres, esperan una consulta médica, buscan una vivienda que puedan pagar, hacen cuentas para llegar a fin de mes o intentan encontrar un empleo que les permita vivir con mayor tranquilidad. Es la vida de a pie.

Y allí aparece una pregunta legítima: ¿cuánto de los desvelos de nuestros políticos y de nuestras políticas públicas está realmente puesto en ella? Uruguay ha dado pasos importantes para reconocer que los cuidados no son exclusivamente un asunto privado o familiar. El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 plantea avanzar en la garantía del derecho universal al cuidado, reducir las brechas de acceso y calidad, dignificar el trabajo de cuidados y promover un cambio cultural. El propio documento propone que el cuidado deje de ser concebido como una carga privada para asumirse como un derecho social y un pilar del bienestar.

Es un cambio conceptual relevante. Pero también abre una pregunta que excede al propio Sistema de Cuidados: ¿qué lugar ocupa el cuidado de las personas en el conjunto de la agenda pública? Porque cuidar no significa únicamente atender a una persona dependiente. También significa promover condiciones para que las personas puedan trabajar, criar, estudiar, enfermarse sin quedar desamparadas, envejecer con dignidad y disponer de tiempo para vivir.

Una política pública debería preguntarse cuánto esfuerzo le ahorra a una familia, cuánto tiempo devuelve a quien cuida, qué oportunidades abre y qué tan digna hace la vida de quienes dependen de los servicios del Estado. Sin embargo, muchas veces la discusión pública parece transcurrir en otro escenario. Se debate quién dijo qué, quién respondió a quién, qué dirigente cuestionó a otro o qué partido consiguió imponer determinado relato.

No se trata de desconocer la importancia del debate político. Una democracia necesita discusión, confrontación de ideas y diversidad de posiciones. Pero también necesita perspectiva. Porque, cuando la política se ocupa demasiado de sí misma, corre el riesgo de alejarse de aquello que le da sentido.

Tal vez deberíamos recuperar una pregunta sencilla pero exigente: ¿qué debería estar realmente en el centro de la discusión pública? No solamente la próxima declaración. No solamente la disputa entre dirigentes. No solamente la posición que cada sector adopta frente al adversario. En el centro deberían estar las personas. Su bienestar. Su salud. Su educación. Su trabajo. Su vivienda. Sus vínculos. Su tiempo. Sus posibilidades de progresar. La posibilidad de cuidar y ser cuidado. La oportunidad de vivir con dignidad.

Eso no significa que todos los problemas puedan resolverse desde el Estado ni que exista una única respuesta para cada desafío. Significa algo más elemental: que las decisiones públicas deberían ser capaces de volver, una y otra vez, a la pregunta sobre qué sociedad estamos construyendo y para quién.

Quizás allí esté lo realmente importante. Porque la política puede discutir estrategias, liderazgos y diferencias. Puede y debe hacerlo. Pero no debería perder de vista su razón de ser.

El cuidado, el bienestar, las oportunidades y la dignidad de las personas no pueden quedar en el margen de la agenda pública. Deben estar en su centro. Al final, la discusión que importa no debería ser solamente quién dijo qué, quién respondió a quién o quién logró imponerse en una determinada controversia. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿estamos poniendo nuestra atención pública en aquello que realmente importa? Porque mientras la política discute sobre sí misma, hay una sociedad que trabaja, cuida, espera, educa, envejece, emprende, se enferma, busca oportunidades y procura vivir mejor.

Esa sociedad no siempre tiene un micrófono. Pero debería tener el centro de la discusión.

Pablo Fernández