La reforma del Estado

Desde hace días, desde las páginas de Búsqueda y otros medios de prensa, venimos leyendo reclamos de mayores salarios para COFE, docentes, ministerios, etcétera, y también exigencias de mayor cantidad de funcionarios.

Por ejemplo, la Federación Ancap está en conflicto porque reclama 800 funcionarios más. El Ministerio de Turismo expresa “atravesar un quiebre” en cuanto a recursos humanos.

Sin dudas aparecerán más exigencias de incrementos salariales y necesidad de más funcionarios al considerarse el Presupuesto Nacional, y entonces resonará otra vez el trágico coro de demagogos solidarios con esas “reivindicaciones”, pero solo simples aduladores con el único fin de intentar conservar sus cargos políticos.

Es fácil votar incrementos salariales, nombrar más y más funcionarios públicos y municipales y seguir contratando “asesores”. Es fácil crear organismos con el único objetivo de nombrar a correligionarios o cumplir con compromisos políticos, mientras el país sigue endeudándose, mientras el Estado siga cobrando IVA, IRPF, IASS, IRAE, Imesi, IP, ITP y tantas otras cargas tributarias.

Pero seguramente con la inefable receta de los genios populistas (los que dicen representar la voluntad del pueblo en contra de los intereses de clases privilegiadas) de gravar con el 1% a los más ricos y también, como informaba Ismael Grau en el anterior número de Búsqueda, con el sueño del ministro Oddone de hacer “justicia social”, de elevar la tasa de inversión anual al 20% del PBI, unos 16.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones deberían provenir de inversiones empresariales privadas… Sí, de los mismos privados a quienes los “genios populistas” quieren seguir exprimiendo para mantener un Estado ineficiente, tal como señalé en mi carta a Búsqueda el pasado 24 de julio.

A los reclamos mencionados, debemos sumarle la situación de las intendencias. Hasta mayo estaba todo OK, pero luego de las municipales surgen nuevamente las quejas del Congreso de Intendentes en procura de lograr más transferencia del gobierno central.

Según la Oficina de Planeamiento y Prespuesto, en el año 2024 las intendencias recibieron del gobierno nacional 26.567 millones de pesos, algo así como 665 millones de dólares… y no alcanza, nunca alcanza.

El novel intendente de Cerro Largo tuvo el coraje de informar el desastre financiero que encontró al asumir y llegó incluso a afirmar que había más de 400 funcionarios innecesarios para las tareas de esa comuna.

El nuevo intendente de Salto (el mismo Dr. Albisu que debió dejar la presidencia de la Comisión Técnica Mixta por sobrecarga no de electricidad, sino de nombramientos) se queja de que la administración anterior no canceló un crédito con el Banco República.

La Intendencia de Montevideo merece un capítulo aparte. 35 años gobernando y la primera medida del Cr. Bergara es volver a colocar las papeleras que su antecesora quitó. Seguramente contar con 12.000 o más funcionarios complica la ejecución de la tareas municipales, las que debe realizar prioritariamente y no las que inventaron, pero volveremos sobre el tema.

Se anunció la creación de unidades de Género en ministerios y organismos del Estado. ¿Más aún de las que crearon? Instituto de Derechos Humanos y, además, Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República, ¿con cultos umbanda incluidos?

De seguir contando con el generoso espacio que ofrece Búsqueda a sus lectores, continuaré comentando sobre estas y otras situaciones que deberían preocuparnos y ocuparnos a todos. A los políticos que hablan del tema en campaña pero luego padecen amnesia; a la prensa, pues para desarrollar un tema de la trascendencia de una reforma del Estado debe existir necesariamente una toma de conciencia de la ciudadanía en cuanto a que el país no puede seguir así, con un Estado caro e ineficiente, excesivamente colonizado por servidores públicos y reparticiones sin sentido.

Guillermo Facello