  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La reforma del Estado

    Leé además

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    Sr. director:

    Desde hace días, desde las páginas de Búsqueda y otros medios de prensa, venimos leyendo reclamos de mayores salarios para COFE, docentes, ministerios, etcétera, y también exigencias de mayor cantidad de funcionarios.

    Por ejemplo, la Federación Ancap está en conflicto porque reclama 800 funcionarios más. El Ministerio de Turismo expresa “atravesar un quiebre” en cuanto a recursos humanos.

    Sin dudas aparecerán más exigencias de incrementos salariales y necesidad de más funcionarios al considerarse el Presupuesto Nacional, y entonces resonará otra vez el trágico coro de demagogos solidarios con esas “reivindicaciones”, pero solo simples aduladores con el único fin de intentar conservar sus cargos políticos.

    Es fácil votar incrementos salariales, nombrar más y más funcionarios públicos y municipales y seguir contratando “asesores”. Es fácil crear organismos con el único objetivo de nombrar a correligionarios o cumplir con compromisos políticos, mientras el país sigue endeudándose, mientras el Estado siga cobrando IVA, IRPF, IASS, IRAE, Imesi, IP, ITP y tantas otras cargas tributarias.

    Pero seguramente con la inefable receta de los genios populistas (los que dicen representar la voluntad del pueblo en contra de los intereses de clases privilegiadas) de gravar con el 1% a los más ricos y también, como informaba Ismael Grau en el anterior número de Búsqueda, con el sueño del ministro Oddone de hacer “justicia social”, de elevar la tasa de inversión anual al 20% del PBI, unos 16.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones deberían provenir de inversiones empresariales privadas… Sí, de los mismos privados a quienes los “genios populistas” quieren seguir exprimiendo para mantener un Estado ineficiente, tal como señalé en mi carta a Búsqueda el pasado 24 de julio.

    A los reclamos mencionados, debemos sumarle la situación de las intendencias. Hasta mayo estaba todo OK, pero luego de las municipales surgen nuevamente las quejas del Congreso de Intendentes en procura de lograr más transferencia del gobierno central.

    Según la Oficina de Planeamiento y Prespuesto, en el año 2024 las intendencias recibieron del gobierno nacional 26.567 millones de pesos, algo así como 665 millones de dólares… y no alcanza, nunca alcanza.

    El novel intendente de Cerro Largo tuvo el coraje de informar el desastre financiero que encontró al asumir y llegó incluso a afirmar que había más de 400 funcionarios innecesarios para las tareas de esa comuna.

    El nuevo intendente de Salto (el mismo Dr. Albisu que debió dejar la presidencia de la Comisión Técnica Mixta por sobrecarga no de electricidad, sino de nombramientos) se queja de que la administración anterior no canceló un crédito con el Banco República.

    La Intendencia de Montevideo merece un capítulo aparte. 35 años gobernando y la primera medida del Cr. Bergara es volver a colocar las papeleras que su antecesora quitó. Seguramente contar con 12.000 o más funcionarios complica la ejecución de la tareas municipales, las que debe realizar prioritariamente y no las que inventaron, pero volveremos sobre el tema.

    Se anunció la creación de unidades de Género en ministerios y organismos del Estado. ¿Más aún de las que crearon? Instituto de Derechos Humanos y, además, Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República, ¿con cultos umbanda incluidos?

    De seguir contando con el generoso espacio que ofrece Búsqueda a sus lectores, continuaré comentando sobre estas y otras situaciones que deberían preocuparnos y ocuparnos a todos. A los políticos que hablan del tema en campaña pero luego padecen amnesia; a la prensa, pues para desarrollar un tema de la trascendencia de una reforma del Estado debe existir necesariamente una toma de conciencia de la ciudadanía en cuanto a que el país no puede seguir así, con un Estado caro e ineficiente, excesivamente colonizado por servidores públicos y reparticiones sin sentido.

    Guillermo Facello

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga