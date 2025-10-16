  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    La salud mental

    Sr. director:

    Con motivo de que el pasado viernes 10 de octubre se celebró en nuestro país el Día de la Salud Mental, me pareció oportuno referirme hoy a una carta anterior, que se publicó en el semanario en su edición digital el día 11 de setiembre pasado, referida a “Las enfermedades mentales”.

    Ing. Carlos Ham

    Porque los muertos no votan
    Ignacio Martínez  

    El derecho de autor

    Luego de defender el año 2005 mi tesis de doctorado en Bioética, referida a “El criterio asistencial en la práctica médica”, hoy nos sentimos responsables para transmitir el riesgo “asistencial” que supone confundir la “salud mental” con la “enfermedad mental”. Implica algo tan grave como confundir la “presencia” con la “ausencia”. Supone el riesgo cognitivo-conductual de confundir “salud mental” como presencia, sin distinción clara de “enfermedad mental” como ausencia. Implicaría la amenaza, ya expresada por las autoridades políticas de todo el mundo, reconocida en la presencia de la enfermedad mental, que supone una ausencia de salud mental. Confundir los términos agravaría el problema, en tanto desconoceríamos que la amenaza es ya un mal real, como presencia, y no solo de un riesgo de ausencia del bien, que es el de la salud mental, que se procura recuperar y mantener. Ello supondría un riesgo cognitivo-conductual suplementario. Impediría distinguir la salud mental como bien a recuperar y conservar, sin reconocer cabalmente la ya existente enfermedad mental, que es la que se debe combatir.

    Aunque la distinción anotada pueda impresionar como simplemente teórica, es dramáticamente práctica, pues de hecho, contribuye a distorsionar tanto los términos de prevención de salud mental (que no llega a definirse claramente), y al mismo tiempo, lleva a ignorar las expresiones clínicas, cada vez más graves, que actualmente comprometen la convivencia, a nivel político y socioeconómico, con creciente violencia.

    La confusión anotada comprometerá tanto los niveles de prevención de la salud mental como los de tratamiento activo, de las expresiones que actualmente promueven una terapia solo sintomática, con creciente uso de sustancias psicoactivas. La confusión afectaría fundamentalmente las medidas asistenciales a adoptar, desde el punto de vista sobre todo preventivo, para poner especial énfasis a nivel de las políticas educativas, no solo en la relación educador-educando, sino a nivel social, por ejemplo, en las relaciones a nivel familiar, laboral y deportivo. El “criterio asistencial en la práctica médica”, que defendiese en la tesis de doctorado en la primera Facultad de Bioética del mundo, parece tener hoy un especial significado, de tipo interdisciplinario y transdisciplinario, que es el que define a la bioética, y hoy se aplica al equilibrio salud-enfermedad mental. Si bien se ha discutido a nivel de la seguridad pública, acerca del equilibrio, entre medidas represivas y preventivas, es a nivel de la educación donde parece encontrarse la prioridad de la prevención, para promover el equilibrio entre salud-enfermedad mental. De otro modo, sin promover “el deber y derecho de educar y educarse”, seguiría retroalimentándose la violencia y corrupción a nivel político y socioeconómico, limitándose a aplicar medidas paliativas, que no resuelven el problema. De hecho, hoy ya varias universidades europeas implementaron programas de másteres en materia de “políticas de intervención educativa”, uniendo las facultades de Psicología y Ciencias de la Educación, como fundamento para coordinar las políticas de las demás áreas, para responder así al desequilibrio que hoy padecemos globalmente.

    Dr. Eduardo Casanova

